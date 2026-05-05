António Oliveira aciona Sport e cobra R$ 5 milhões

Técnico António Oliveira em passagem pelo Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport foi acionado na Justiça pelo técnico português António Oliveira e sua comissão técnica, cobrando cerca de R$ 5 milhões referentes à passagem pelo clube em 2025. A informação foi confirmada pelo presidente Matheus Souto Maior, em entrevista ao programa Leo Medrado & Traíras.

Segundo o mandatário, o Leão foi comunicado oficialmente pelo departamento jurídico na última segunda-feira (4).

“Acho importante colocar isso para que o nosso torcedor entenda não só o momento que a gente vive. Nós não estamos nadando em um mar de rosas porque fomos tetra estadual, não estamos surfando a onda porque estamos bem na Copa do Nordeste e na Série B. O cenário do Sport ainda é de muita precaução, seriedade e cuidado”, afirmou.

Passivo segue impactando gestão



A cobrança reforça o contexto financeiro enfrentado pelo clube, ainda impactado por decisões e compromissos assumidos em gestão anterior. Mesmo com resultados esportivos positivos em 2026, a atual administração segue lidando com pendências que pressionam o caixa.



Matheus Souto Maior também revelou que o Sport está finalizando o pagamento das últimas parcelas devidas ao técnico Roger Silva, demitido em março deste ano.



Passagem de António Oliveira no Sport



António Oliveira teve uma passagem relâmpago pela Ilha do Retiro. Contratado em 2025, o treinador permaneceu pouco mais de um mês no cargo e foi demitido no dia 4 de junho, após apenas quatro partidas, com um empate e três derrotas.

O período coincidiu com a campanha que culminou no rebaixamento do Sport na lanterna da Série A. O desempenho abaixo do esperado e a curta duração tornaram a passagem do português a mais rápida da história recente do clube.

