Sport projeta janela com ajustes pontuais e possível reforço no gol

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport não descarta voltar ao mercado na próxima janela de transferências e admite avaliar a chegada de um novo goleiro para a sequência da temporada.

Executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues reconheceu o debate em torno da posição, mas evitou personalizar avaliações. Segundo ele, o clube monitora o mercado e pode agir caso identifique oportunidades que elevem o nível do elenco.

“Não vou entrar no mérito se as críticas aos goleiros são justas ou injustas. Mas elas existem e, na minha opinião, estão bem potencializadas. Como eu falei, se a gente entender que precisa qualificar no mercado, que existem opções melhores do que as que temos aqui, vamos estar atentos”, afirmou, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

Janela no radar

A segunda janela de transferências abre apenas no dia 20 de julho, mas o Sport já se movimenta internamente. O núcleo de futebol vem se reunindo para discutir possíveis chegadas e também eventuais saídas, dentro de um planejamento que mira a reta decisiva da Série B.

A ideia, no entanto, não passa por uma reformulação ampla do elenco. A direção adota uma linha mais criteriosa, priorizando reforços pontuais.

“Hoje a gente visa qualidade e não quantidade. Não adianta trazer cinco, seis, sete atletas. Eu prefiro trazer poucos, porém qualificados. Sobre características, precisam ser compatíveis com a competição — força, velocidade. Acho que ainda precisamos dessas características, mas também alinhar isso com a comissão técnica. Vejo alguns clubes que têm força e velocidade, mas faltam aspectos técnicos na Série B”, explicou.

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