Felipinho marca golaço de falta, Sport bate o ASA e avança às semifinais da Copa do Nordeste

Com pintura do lateral na etapa final, Rubro-Negro elimina o time alagoano e espera Confiança ou Fortaleza nas semis do regional

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport avançou à semifinal da Copa do Nordeste. Em um duelo tenso na Ilha do Retiro, o Leão venceu o ASA por 1 a 0, em partida única válida pelas quartas de final nesta quarta-feira (6). O gol da classificação veio em uma cobrança de falta magistral do lateral Felipinho.

A vitória marca o retorno do Sport às semis do Nordestão após dois anos. A última vez que o clube havia chegado a esta fase foi em 2024; no ano passado, o sonho do título foi interrompido nas quartas de final, quando o Leão caiu diante do Ceará.

Com o resultado positivo, o time pernambucano segue na briga pela taça, superando um adversário alagoano que endureceu o jogo e chegou a carimbar a trave de Thiago Couto em duas oportunidades. O goleiro leonino ainda fez uma defesaça nos acréscimos para evitar o gol de empate alagoano.

Agora, o Sport aguarda o vencedor do confronto entre Confiança e Fortaleza, que se enfrentam nesta quinta-feira (7), para conhecer seu adversário na próxima etapa. Diferente das quartas, as semifinais serão decididas em jogos de ida e volta, agendados para os dias 20 e 27 de maio.

o Sport volta a campo no sábado (9), às 18h30, para enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Quem achou que o Sport teria conforto para fazer seu jogo em casa se surpreendeu com um ASA que também demonstrou ímpeto ofensivo. Apesar da maior posse de bola rubro-negra no primeiro tempo, a etapa foi de lá e cá. O time arapiraquense se sobressaiu no meio-campo, enquanto o Leão cometia erros ofensivos.

Foi um primeiro tempo movimentado na Ilha do Retiro. O Sport, apontado como favorito antes de a bola rolar, não teve o domínio esperado. Mesmo terminando sem gols, a etapa inicial contou com chances reais para ambos os lados.

Logo aos 3 minutos, veio a primeira grande chegada do Sport. Felipinho cruzou para Marcelo Ajul, que cabeceou e parou na boa defesa do goleiro Rafael. A bola ainda tocou na trave. No rebote, Ajul finalizou novamente, parando mais uma vez no arqueiro do ASA antes de a zaga alagoana afastar.

Thiago Couto também trabalhou na resposta do ASA. Marquinhos Brazion finalizou de fora da área e o goleiro rubro-negro mandou para escanteio. Marquinhos teve outra boa chance em contra-ataque: limpou a marcação, mas não pegou bem na bola, desperdiçando o que seria um belo gol.

O Leão acertou a trave pela segunda vez com Marlon Douglas, que resolveu arriscar de fora da área em um chute rasteiro que carimbou o poste direito de Rafael Mariano. O ASA também foi parado pelo poste. Aos 47 minutos, nos acréscimos, Arthuzinho recebeu na área e mandou no travessão, assustando a Ilha e quase levando a vantagem para o intervalo. O Leão precisava acertar o último passe após um primeiro tempo eletrizante.

SEGUNDO TEMPO

A torcida rubro-negra presente na Ilha do Retiro começou o segundo tempo tomando um susto. Logo aos 3 minutos, o ASA voltou a ficar muito próximo de abrir o placar. Alex Bruno ganhou da marcação e acertou um chutaço de fora da área; a bola explodiu no travessão, quicou em cima da linha e, por muito pouco, não entrou.

O ritmo do Sport foi caindo no decorrer do segundo tempo e o time só voltou a finalizar com perigo aos 16 minutos. Carlos de Pena recebeu dentro da área, limpou a marcação, mas finalizou em cima do goleiro. O uruguaio ainda tinha a opção do passe para um companheiro melhor posicionado, mas acabou desperdiçando mais uma boa chance do Leão.

Outra boa chance do Sport veio apenas dois minutos depois. Barletta arrumou para o pé esquerdo e, de fora da área, finalizou para mais uma defesa de Rafael Mariano.

Aos 26 minutos, os rubro-negros chegaram a abrir o placar com Marcelo Ajul, após cobrança de escanteio de Carlos de Pena. Porém, o árbitro foi chamado ao monitor do VAR, analisou a jogada e viu dois toques do camisa 10 do Sport na cobrança que originou o lance, anulando o gol do Leão.

E se, com a bola rolando, o time da Praça da Bandeira não caprichava na hora de definir, o gol, desta vez validado, veio novamente na bola parada. Aos 34 minutos, em cobrança de falta, Felipinho bateu com perfeição, pegou bonito na bola e marcou um golaço na Ilha do Retiro, o tento da classificação leonina. Sport 1 a 0. Nos acréscimos, Thiago Couto ainda fez grande defesa para garantir o Rubro-Negro na semifinal.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 1

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Zé Gabriel) e Carlos de Pena (Pedro Martins); Barletta (Max), Marlon Douglas (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

ASA 0

Rafael Mariano; Paulinho, Cristian Lucca (Jonata), Danilo Mendes, Jackson e Arthuzinho (Wesley); Higor Leite (Yohan), Allef, Vitão (Richard Franco); Marquinhos Brazion (Iarley) e Alex Bruno. Técnico: Itamar Schulle.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Antonielson Jesus da Silva (BA)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

Gol: Felipinho (34'/2T)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Zé Lucas, Biel (Sport); Cristian Lucca, Vitão, Rafael Mariano, Alex Bruno (ASA)

Público: 7.811

Renda: R$ 194.952,00