Sport conclui reforma dos alojamentos dos Leões da Base no CT

Centro de Treinamento do Sport (Divulgação/Sport)

O Sport anunciou, nesta terça-feira (05), a conclusão das obras de modernização e revitalização dos alojamentos dos "Leões da Base", no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Ao todo, 24 dormitórios passaram por manutenção completa, visando aumentar o conforto e a segurança dos jovens atletas que residem no clube.

A reforma foi viabilizada através de uma parceria estratégica com a P&H Incorporação de Empreendimentos Imobiliários LTDA. O modelo de cooperação permitiu que o departamento de base realizasse as melhorias com uma economia estimada em R$ 75 mil para os cofres rubro-negros.

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Detalhes da revitalização

As intervenções focaram na padronização e na funcionalidade do ambiente. Entre os serviços executados, destacam-se:

Climatização: Revisão preventiva e corretiva de todos os aparelhos de ar-condicionado.

Infraestrutura: Pintura integral de paredes e tetos, reparos estruturais, substituição de vidros e troca de fechaduras.

Ambientação: Instalação de novas cortinas em tecido preto, padronizando a identidade visual dos dormitórios.

Foco na formação integral

Para a cúpula das categorias de base, o investimento reflete diretamente no desempenho esportivo. Segundo o vice-presidente da pasta, George Queirós, o cuidado com o alojamento é uma extensão do treinamento.

“Melhorar o alojamento é cuidar do atleta no detalhe. É dar mais conforto, mais organização e mais condições para que eles se recuperem bem e vivam uma rotina compatível com o que a formação exige”, destacou o dirigente.

O executivo da base, Felipe Sitônio, reforçou que a estrutura física é um componente pedagógico no desenvolvimento dos jogadores. "A gente forma também fora do campo. Melhorar esse espaço é dar mais condições de rotina para o atleta descansar bem e manter o foco no que precisa ser feito todos os dias”, concluiu.

Com a entrega, o Sport busca consolidar seu CT como uma das referências no Nordeste para a captação e retenção de talentos, garantindo que os atletas tenham suporte de alto rendimento durante o período de transição para o profissional.