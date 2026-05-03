Sport negocia renovações com o goleiro Adriano e o zagueiro Marcelo Ajul

O goleiro Adriano e o zagueiro Marcelo Ajul, jogadores do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport está em estágio avançado para oficializar a renovação do goleiro Adriano e mantém conversas abertas para a extensão contratual do zagueiro Marcelo Ajul.

A negociação com o estafe de Adriano entrou na reta final. O novo vínculo deve ser estendido por mais uma temporada, restando apenas ajustes burocráticos para a assinatura. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Revelado na Ilha do Retiro, o arqueiro iniciou 2026 como titular durante as primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano. De 23 anos, Adriano foi um dos líderes da equipe de jovens utilizada no início do Estadual.

Perdeu espaço com a chegada de Halls e a posterior afirmação de Thiago Couto. Adriano é um ativo valorizado pelo torcedor rubro-negro. O goleiro chegou a ser pedido pela torcida em momentos de oscilação na posição.

Em 2025, Adriano ainda passou pelo Betim, por empréstimo, mas não chegou a entrar em campo.

Já a situação de Marcelo Ajul passa por uma discussão de valorização. O defensor, também de 23 anos, vive seu melhor ano com a camisa do Leão após uma série de empréstimos, incluindo uma passagem de destaque pelo Athletic-MG em 2025, que tentou sua compra em definitivo.

Sob o comando de Márcio Goiano, Ajul manteve titularidade e consistência na temporada. São 16 partidas disputadas nas quatro competições do calendário e três gols marcados. O Sport tenta chegar a um consenso com o estafe do atleta.