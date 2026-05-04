Consistência: Sport de Márcio Goiano constrói confiança e ganha espaço na torcida

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport começa a consolidar um padrão sob o comando de Márcio Goiano, e os resultados já impactam diretamente a percepção da torcida. Após a vitória sobre o Ceará no último domingo (3), o Leão fechou a rodada dentro do G6 da Série B, com 13 pontos, sustentado por uma sequência que reforça a consistência da equipe.

Mais do que a posição na tabela, o dado que chama atenção é a invencibilidade. Pela primeira vez na era dos pontos corridos da Série B, o Sport alcançou sete jogos sem derrota na competição. A marca só entra em paralelo recente na Série A de 2015, quando o clube também engatou uma longa sequência positiva no início da campanha.

Consistência como identidade

Ainda em estágio inicial de campeonato, o recorte é significativo. Historicamente protagonista na Série B, o Sport já teve largadas consistentes, mas não com esse nível de estabilidade. Em um cenário que oferece duas vagas diretas e mais quatro via playoffs, a capacidade de pontuar com regularidade se torna um diferencial estratégico.

O desempenho não se restringe ao Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o time terminou a fase de grupos como líder de sua chave e dono da melhor campanha geral, com a melhor defesa e o segundo melhor ataque do torneio. O próximo compromisso será diante do ASA, nas quartas de final, em jogo único na Ilha do Retiro.

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Um time pragmático

Dentro de campo, o Sport de Márcio Goiano apresenta traços de organização defensiva e pragmatismo. A equipe constrói resultados sem necessariamente dominar todos os aspectos do jogo, mas com eficiência nos momentos decisivos.

Os números sustentam essa leitura. Em 11 partidas sob o comando do treinador, o time sofreu apenas uma derrota, com equipe alternativa diante do Fortaleza. Na Série B, segue invicto, com três vitórias e quatro empates em sete jogos, além de ostentar a segunda melhor defesa da competição.

“É importante falar em vitórias seguidas, isso realmente faz a diferença. Foram três jogos e sete pontos, uma margem legal e que vamos procurar mostrar para os atletas como parâmetro e valorizar internamente", expressou Márcio Goiano.

Bom jogo. Márcio Goiano entrou bem e mexeu certo. O time suportou bem a pressão. As falhas individuais no primeiro tempo, deixou todo mundo preocupado. Mas o Sport se arrumou e venceu bem.

Parabéns a todos ! ???????????????????????? — Carlos H R Nascimento (@CarlosHenri161) May 3, 2026

Respostas individuais

Outro ponto relevante é a resposta do elenco. Jogadores têm elevado o nível de desempenho dentro do modelo proposto. Nomes do setor ofensivo, como Biel, Carlos de Pena, Perotti e Barletta, assumem protagonismo na criação e definição das jogadas.

Ao mesmo tempo, peças que saem do banco também têm impacto direto. Foi o caso de Marlon Douglas e Madson, decisivos na construção do segundo gol contra o Ceará. Marlon, inclusive, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da equipe, convertido por Barletta.

espero que seja apenas o começo, que esse time pegue ainda mais gosto pela vitória principalmente em casa.



Márcio mexeu bem demais, queimou minha língua! vem pontuando e organizando aos poucos o time, e o fundamental que são os pontos estamos conquistando



FOCO total no G-2. — manel. (@emanuel87_) May 3, 2026

Construção de confiança

Mesmo com margem para evolução, algo natural em um campeonato longo, com 38 rodadas, o Sport começa a alterar a percepção inicial em torno da efetivação de Márcio Goiano. O time ainda oscila em momentos do jogo, mas apresenta competitividade constante e uma identidade em formação.

A sequência positiva ajuda a reduzir a resistência inicial e fortalece o trabalho do treinador, que constrói, jogo a jogo, um modelo funcional e adaptado às exigências da Série B.

O calendário reserva testes importantes para consolidar esse momento. O Sport enfrenta o ASA, nesta quarta-feira (6), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Na sequência, volta o foco para a Série B, com duelo contra a Ponte Preta, no sábado (9), em Campinas.