Sport x ASA: onde assistir, horário e escalações pelas quartas de final da Copa do Nordeste
Jogo inédito no mata-mata regional acontece nesta quarta-feira (6), na Ilha do Retiro
Publicado: 06/05/2026 às 06:00
Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport joga nesta quarta-feira (6) outra partida decisiva na temporada. Líder do Grupo C e dono da melhor campanha da fase inicial, o Leão recebe o ASA, às 21h30, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.
Em jogo único, quem vencer avança à semifinal e encara Confiança ou Fortaleza, em confrontos de ida e volta; em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Diante de um ASA com poder de decisão no ataque, o Sport aposta na força da Ilha do Retiro e na regularidade construída ao longo do torneio para levar a melhor neste confronto. O duelo é inédito na Copa do Nordeste.
SPORT
Com quatro vitórias e uma derrota no regional, o Sport chega ao mata-mata após garantir classificação antecipada e confirmar a liderança do grupo. Márcio Goiano deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição.
Depois de poupar titulares na última rodada da fase de grupos, quando foi derrotado pelo Fortaleza, o técnico sinalizou força máxima para o confronto eliminatório.
A tendência é de retorno da base titular, sobretudo após o triunfo recente por 2 a 0 sobre o Ceará pela Série B, resultado que elevou a confiança do elenco.
O bom momento no regional se soma à consistência recente da equipe, que tem encontrado equilíbrio entre defensiva e ataque. O Leão quer manter o 100% de aproveitamento como mandante nesta Copa do Nordeste.
ASA
Do outro lado, o ASA chega após garantir a classificação na última rodada, com empate diante da Juazeirense. Segundo colocado do Grupo A, o time alagoano encara o desafio de eliminar um dos favoritos mesmo atuando fora de casa.
A equipe é comandada por Itamar Schülle, conhecido do futebol pernambucano, e vive temporada competitiva. Foi vice-campeã estadual e ocupa a 3ª posição de seu grupo na Série D.
No setor ofensivo, a principal referência é o atacante Alex Bruno. Pernambucano, natural do Recife, o camisa 9 vive grande fase: são 19 gols e três assistências em 23 partidas na temporada, números que o colocam como principal ameaça ao sistema defensivo rubro-negro.
FICHA DA PARTIDA
SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
ASA: Rafael Mariano; Paulinho, Cristian Lucca, Danilo Mendes e Arthuzinho; Higor Leite, Allef, Richard Franco e Motta; Jailson e Alex Bruno. Técnico: Itamar Schulle.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 21h30
Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)
Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Antonielson Jesus da Silva (BA)
Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)
VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)
Transmissão: SBT (TV aberta)