Técnico do Sport, Márcio Goiano comemora vitória contra o Ceará: "Divisor de águas"
Sport subiu bastante na classificação e assumiu a terceira colocação, com 13 pontos, dentro da zona de classificação
Publicado: 03/05/2026 às 21:06
Sport venceu o Ceará na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP)
O técnico do Sport Márcio Goiano comemorou bastante a vitória por 2 a 0 sobre o Ceará neste domingo (03), na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Série B. O treinador definiu o jogo como um “divisor de águas”.
Isso porque o triunfo fez o Leão subir bastante na classificação e assumir a terceira colocação, com 13 pontos, dentro da zona de classificação. Vale a pena lembrar que, com a mudança no regulamento, os dois primeiros colocados sobem direto para a Série A. Já do terceiro ao sexto vão disputar jogos eliminatórios, valendo mais duas vagas na elite nacional.
“Sabíamos das dificuldades, o Ceará ainda não havia perdido na competição. Procuramos fechar os espaços, mas o jogo foi muito equilibrado. Erramos muito na construção das jogadas perto da defesa, mas no segundo tempo melhoramos e conseguimos chegar a um resultado muito importante, pois era um divisor de águas”, analisou o técnico Márcio Goiano, que elogiou bastante os jogadores que entraram no segundo tempo.
A partida foi muito equilibrada e o Sport construiu sua vitória no segundo tempo. Os gols foram de Barletta, de pênalti, aos sete minutos; e com Madson, aos 25. Nos dois gols, Marlon, que entrou no segundo tempo no lugar de Clayson, foi decisivo. Na primeira jogada, Marlon invadiu a área e foi empurrado por Fernando. Pênalti, que Barletta converteu. Aos 25, Marlon acertou lindo cruzamento para Madson cabecear com força: 2 a 0.
Primeiro gol e vitória fundamental na Ilha! Que noite, Madson! Bora por mais! pic.twitter.com/lOWs9MAu30— Sport Club do Recife (@sportrecife) May 3, 2026
PRÓXIMOS JOGOS
O Leão volta a campo na quarta-feira (06), contra o ASA, em jogo único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pela Série B, o próximo compromisso é sábado (09), contra a Ponte Preta em Campinas.