Sport não segura pressão e perde para o Fortaleza nos acréscimos na Copa do Nordeste

Leão terá o ASA como adversário nas quartas de final, enquanto o resultado do Tricolor do Pici eliminou o Retrô pelo saldo de gols

Sport x Fortaleza, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão (Baggio Rodrigues / SCR)

O Sport encerrou a primeira fase da Copa do Nordeste com um tropeço na Arena Castelão. Na noite desta quarta-feira (29), o Leão, já classificado e com a liderança do Grupo C garantida, entrou em campo com um time reserva e acabou derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0.

O resultado teve impacto direto na tabela, já que o Tricolor do Pici carimbou sua vaga nas quartas de final, superando o Retrô no saldo de gols (um gol de diferença), mesmo com a vitória da Fênix por 2 a 1 sobre o América-RN na Ilha do Retiro.

A partida teve dois cenários distintos. No primeiro tempo, o Sport mostrou organização e rodou a bola com segurança, apesar da falta de profundidade. No entanto, a etapa final foi desastrosa para os rubro-negros. O time sentiu a expulsão do volante Yago Felipe e, em desvantagem numérica, sucumbiu à pressão cearense. A "blitz" dos donos da casa surtiu efeito nos acréscimos, com gols de Miritello e Vitinho, que selaram o placar e derrubaram a invencibilidade de nove jogos de Márcio Goiano no comando da equipe.

Apesar do revés, o Leão fecha a fase de grupos com 12 pontos, consolidando a melhor campanha geral do torneio. Agora, o foco se volta para o mata-mata. O Sport enfrentará o ASA em jogo único pelas quartas de final, na Ilha do Retiro.

Antes de decidir sua vida no regional, o Rubro-negro volta as atenções para a Série B. O compromisso será neste domingo (3), às 18h, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da competição nacional.

O JOGO

Uma saída de bola ruim do Sport resultou na primeira finalização do Fortaleza, em um início de jogo pegado na Arena Castelão.

As melhores chances da etapa inicial foram do Tricolor, mas não chegaram a levar grande risco ao goleiro Halls.

Com um time alternativo, o Leão tentava manter a posse de bola, trocando passes, mas pecava no último terço de campo. Apesar de utilizar peças do banco, a equipe rubro-negra mostrou-se organizada, enquanto o Fortaleza buscava ser mais objetivo, embora falhasse no momento da definição.

A melhor chance do Tricolor do Pici veio aos 33 minutos. Lucas Sasha finalizou de fora da área e a bola passou "tirando tinta" da trave. Empate sem gols no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o Sport voltou mais desconexo, errando domínios e perdendo o controle do meio-campo. O Fortaleza tentou se aproveitar da instabilidade para abrir o placar. Diferente do que apresentou no primeiro tempo, o Leão da Ilha recuou e viu o Tricolor do Pici crescer no duelo.

Vitinho, que saiu do banco, finalizou para uma boa defesa de Halls, em mais uma chance criada pelo Fortaleza que acabou não entrando. Minutos depois, Paulo Baya, outro que entrou na segunda etapa, finalizou rasteiro e Halls interveio mais uma vez, confirmando o grande momento do Leão do Pici na partida.

Aos 32 minutos, enquanto o Sport tentava resistir à pressão, o volante Yago Felipe foi expulso após chegar atrasado em um lance e atingir o adversário com um carrinho. Ele recebeu o segundo amarelo e deixou o Rubro-Negro com um a menos.

Nos acréscimos, a pressão tornou-se insuportável. Aos 46 minutos, o Fortaleza carimbou a trave após um desvio de Kayke na pequena área. No entanto, a "blitz" do Leão do Pici continuou e, aos 48, o placar finalmente foi inaugurado. Em cruzamento de Sasha pela direita, a zaga do Sport não conseguiu o corte e a bola sobrou para Miritello, que testou firme para o fundo das redes.

O gol de Miritello, porém, não foi o último da noite. Isso porque, aos 52 minutos, Vitinho tratou de selar a classificação definitiva do Fortaleza ao mata-mata da Copa do Nordeste. Em cruzamento à área, a zaga do Sport vacilou e a bola passou por todo mundo; o goleiro Halls ainda deu o rebote, mas o próprio Vitinho apareceu livre para completar para as redes. Foi o segundo tento do Leão do Pici, carimbando o lugar da equipe cearense para as quartas de final do regional.

FICHA DA PARTIDA

FORTALEZA 2

Vinicius Silvestre; João Lucas (Kauã Rocha), Ronald e Luan Freitas; Welliton (Kayke), Sasha, Rodrigo, Prior (Paulo Baya) e Rodriguinho (Vitinho); Lucas Emanoel (Miritello) e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

SPORT 0

Halls; Augusto Pucci (Dedé), Habraão, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Pedro Martins, Yago Felipe e Max (Micael); Gustavo Maia (Patrick), Marlon Douglas e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 21h30

Arbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Paulo Ricardo Alves Farias (PB)

Quarto Arbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

Gols: Miritello (48'/2T) e Vitinho (52'/2T)

Cartões amarelos: Luiz Fernando, Vitinho (Fortaleza) Halls, Marcelo Ajul e Yago Felipe (Sport)

Cartão vermelho: Yago Felipe (Sport)



