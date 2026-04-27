Sport divulga cronograma de ingressos para duelo contra o Ceará na Ilha do Retiro
Com entradas a partir de R$ 30, Sport inicia venda para jogo diante do Ceará
Publicado: 27/04/2026 às 11:47
Jogadores e torcida do Sport (Rafael Vieira)
O Sport divulgou o cronograma de venda de ingressos para o confronto diante do Ceará, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no próximo domingo (3), às 18h, na Ilha do Retiro.
Os valores dos ingressos variam conforme o setor e a categoria do torcedor, com preços a partir de R$ 30 para sócios, nas arquibancadas. Para não sócios, as entradas inteiras chegam a R$ 160, com opção de meia-entrada em setores específicos. Também há opções diferenciadas, como camarotes e o espaço premium Ilha Lounge.
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O clube informou ainda que os portões do estádio serão abertos às 16h no dia da partida. Crianças de até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade, mediante retirada de ingresso no site oficial.
A expectativa é de bom público na Ilha do Retiro para o duelo, considerado importante na sequência da equipe rubro-negra na competição nacional.
Cronograma de ingressos liberado para Sport x Ceará, no domingo! É dia de lotar a Ilha do Retiro! ????????— Sport Club do Recife (@sportrecife) April 27, 2026
A partir das 12h desta segunda, sócios possuem prioridade no check-in e a oportunidade de participar de experiências exclusivas: https://t.co/EwFvLTKIcX pic.twitter.com/yPQEnQm4WF
VALORES DE INGRESSOS
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70
Sociais: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 60
Camarote
TITULAR: R$ 60
CONVIDADOS: R$ 60
Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)
Visitante
Arquibancada Placar: R$ 100