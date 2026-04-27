Sport divulga cronograma de ingressos para duelo contra o Ceará na Ilha do Retiro

Com entradas a partir de R$ 30, Sport inicia venda para jogo diante do Ceará

Jogadores e torcida do Sport (Rafael Vieira)

O Sport divulgou o cronograma de venda de ingressos para o confronto diante do Ceará, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no próximo domingo (3), às 18h, na Ilha do Retiro.

A comercialização dos ingressos terá início nesta segunda-feira (27), a partir das 12h, com prioridade para os sócios da categoria Campeão de 87, além de proprietários e isentos. O processo seguirá de forma escalonada ao longo do dia para as demais categorias do programa associativo do clube. Já o público geral poderá adquirir entradas a partir das 10h da terça-feira (28).

Os valores dos ingressos variam conforme o setor e a categoria do torcedor, com preços a partir de R$ 30 para sócios, nas arquibancadas. Para não sócios, as entradas inteiras chegam a R$ 160, com opção de meia-entrada em setores específicos. Também há opções diferenciadas, como camarotes e o espaço premium Ilha Lounge.

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O clube informou ainda que os portões do estádio serão abertos às 16h no dia da partida. Crianças de até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade, mediante retirada de ingresso no site oficial.

A expectativa é de bom público na Ilha do Retiro para o duelo, considerado importante na sequência da equipe rubro-negra na competição nacional.

Cronograma de ingressos liberado para Sport x Ceará, no domingo! É dia de lotar a Ilha do Retiro! ????????



A partir das 12h desta segunda, sócios possuem prioridade no check-in e a oportunidade de participar de experiências exclusivas: https://t.co/EwFvLTKIcX pic.twitter.com/yPQEnQm4WF — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 27, 2026

VALORES DE INGRESSOS

Sócio

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)

Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 60

Camarote

TITULAR: R$ 60

CONVIDADOS: R$ 60

Ilha Lounge

R$ 180

R$ 140 (8 a 14 anos)

Visitante

Arquibancada Placar: R$ 100