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Venda de ingressos

Sport divulga cronograma de ingressos para duelo contra o Ceará na Ilha do Retiro

Com entradas a partir de R$ 30, Sport inicia venda para jogo diante do Ceará

Paulo Mota

Publicado: 27/04/2026 às 11:47

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Jogadores e torcida do Sport/Rafael Vieira

Jogadores e torcida do Sport (Rafael Vieira)

O Sport divulgou o cronograma de venda de ingressos para o confronto diante do Ceará, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no próximo domingo (3), às 18h, na Ilha do Retiro.

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A comercialização dos ingressos terá início nesta segunda-feira (27), a partir das 12h, com prioridade para os sócios da categoria Campeão de 87, além de proprietários e isentos. O processo seguirá de forma escalonada ao longo do dia para as demais categorias do programa associativo do clube. Já o público geral poderá adquirir entradas a partir das 10h da terça-feira (28).

Os valores dos ingressos variam conforme o setor e a categoria do torcedor, com preços a partir de R$ 30 para sócios, nas arquibancadas. Para não sócios, as entradas inteiras chegam a R$ 160, com opção de meia-entrada em setores específicos. Também há opções diferenciadas, como camarotes e o espaço premium Ilha Lounge.

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O clube informou ainda que os portões do estádio serão abertos às 16h no dia da partida. Crianças de até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade, mediante retirada de ingresso no site oficial.

A expectativa é de bom público na Ilha do Retiro para o duelo, considerado importante na sequência da equipe rubro-negra na competição nacional.

VALORES DE INGRESSOS
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 60

Camarote
TITULAR: R$ 60
CONVIDADOS: R$ 60

Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)

Visitante
Arquibancada Placar: R$ 100

 

Ceará , ingressos , série b , Sport
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