Sport oficializa Sued Lima como novo auxiliar técnico fixo
Ex-treinador do Maguary chega para ser braço de Márcio Goiano no dia a dia do elenco
Publicado: 29/04/2026 às 20:53
Sued Lima, novo auxiliar do Sport (Reprodução/Sport Recife)
O Sport oficializou o retorno de Sued Lima ao clube, agora como auxiliar técnico fixo da equipe profissional. Já integrado no dia a dia do Leão, o profissional de 46 anos chega para integrar a comissão liderada por Márcio Goiano.
A volta acontece dois dias após sua saída do Maguary, onde atuava como treinador. À frente da equipe de Bonito, Sued participou de projetos que levaram o clube à disputa da Copa do Brasil e da Série D, consolidando um período histórico para a equipe.
No Sport, construiu uma trajetória de mais de uma década nas categorias de base, com destaque para a formação de atletas e a conquista de títulos estaduais. O trabalho também incluiu participações no Brasileiro de Aspirantes e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A chegada ao elenco profissional ocorre com a função de ampliar o suporte diário à comissão técnica. Sued passa a ser mais um braço de Márcio Goiano no acompanhamento das atividades no CT José de Andrade Médicis.
“Muito feliz por este retorno. O Sport é o clube que me formou enquanto profissional e estou bem motivado em dar sequência ao trabalho, sendo inserido à comissão técnica existente na casa e podendo contribuir da melhor maneira possível nos objetivos da temporada junto ao professor Márcio Goiano”, afirmou.
O Sport anuncia Sued Lima como novo auxiliar técnico fixo. O profissional volta ao Leão, onde construiu história nas categorias de base. Ele estava no Maguary, em que liderou campanhas de destaque no futebol pernambucano, com projeção nacional.— Sport Club do Recife (@sportrecife) April 29, 2026
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