Sport oficializa Sued Lima como novo auxiliar técnico fixo

Ex-treinador do Maguary chega para ser braço de Márcio Goiano no dia a dia do elenco

Sued Lima, novo auxiliar do Sport (Reprodução/Sport Recife)

O Sport oficializou o retorno de Sued Lima ao clube, agora como auxiliar técnico fixo da equipe profissional. Já integrado no dia a dia do Leão, o profissional de 46 anos chega para integrar a comissão liderada por Márcio Goiano.

A volta acontece dois dias após sua saída do Maguary, onde atuava como treinador. À frente da equipe de Bonito, Sued participou de projetos que levaram o clube à disputa da Copa do Brasil e da Série D, consolidando um período histórico para a equipe.

No Sport, construiu uma trajetória de mais de uma década nas categorias de base, com destaque para a formação de atletas e a conquista de títulos estaduais. O trabalho também incluiu participações no Brasileiro de Aspirantes e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A chegada ao elenco profissional ocorre com a função de ampliar o suporte diário à comissão técnica. Sued passa a ser mais um braço de Márcio Goiano no acompanhamento das atividades no CT José de Andrade Médicis.

“Muito feliz por este retorno. O Sport é o clube que me formou enquanto profissional e estou bem motivado em dar sequência ao trabalho, sendo inserido à comissão técnica existente na casa e podendo contribuir da melhor maneira possível nos objetivos da temporada junto ao professor Márcio Goiano”, afirmou.