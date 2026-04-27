Pragmático, Sport colhe resultados e se aproxima do G6 da Série B sob o comando de Márcio Goiano

Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Pragmático, o Sport vai encontrando um caminho sob o comando de Márcio Goiano na Série B. Sem brilho constante, mas com respostas em campo, o Leão chegou aos 10 pontos e saltou para a 7ª posição, se aproximando do G6 e buscando o acesso.

A vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino evidenciou esse perfil. O time encontrou dificuldades na construção durante o primeiro tempo, especialmente no meio-campo, mas mostrou capacidade de ajuste. Márcio Goiano corrigiu a equipe ainda no intervalo e, com mudanças ao longo da partida, conseguiu reorganizar o sistema ofensivo para garantir o resultado.

Versatilidade como marca do trabalho

A leitura de jogo do treinador passa diretamente pela versatilidade do elenco, ponto que ele próprio destacou.



“Nós temos jogadores versáteis em campo, tínhamos o Zé Gabriel na construção na saída, Felipinho e Madson com liberdade para jogar. Outra situação treinada foi o Madson na saída e o Barletta ia fazer a ala, como fizeram no jogo, e ele e Felipinho ficariam livres. O próprio Biel e Zé Lucas também dou essa liberdade para jogar”, explicou.

Desde que assumiu a equipe após a saída de Roger Silva, Márcio Goiano acumula nove jogos de invencibilidade, sendo cinco pela Série B - com duas vitórias e três empates. O desempenho é sustentado por um modelo mais equilibrado: são seis gols marcados e quatro sofridos nesse recorte.

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Solidez defensiva recente

A base desse crescimento está no sistema defensivo. O Sport vem de três jogos consecutivos sem sofrer gols (contra Maranhão, América-MG e Novorizontino) e apresenta números consistentes nas competições. É a melhor defesa da Copa do Nordeste, com apenas um gol sofrido, e figura entre as menos vazadas da Série B.

A solidez tem sido construída mesmo com variações na zaga, evidenciando um sistema coletivo mais ajustado e menos dependente de individualidades.

O arco e a flecha: De Pena e Perotti

Se a defesa sustenta, o ataque tem encontrado soluções pontuais e decisivas. Um dos destaques recentes é o uruguaio Carlos de Pena, que novamente saiu do banco para mudar a partida. Foi dele a jogada individual que resultou na assistência para o gol da vitória, marcado por Pedro Perotti.

O camisa 9, por sua vez, vive fase determinante. Com três gols e três assistências em sete jogos, o centroavante tem participação direta em sete dos 10 pontos conquistados pelo Sport na Série B. Além do gol contra o Novorizontino, também marcou na vitória sobre o Londrina e no empate com o Vila Nova.

Margem para evolução

Contra o Novorizontino, o triunfo na Ilha do Retiro encerrou uma sequência de sete meses sem vitórias como mandante em competições nacionais. Mais do que o placar, o resultado devolve confiança ao grupo, ainda que o desempenho indique margem clara para evolução.

O Sport de Márcio Goiano ainda não é um time dominante, mas já apresenta traços de organização defensiva, ajustes rápidos e eficiência nas oportunidades criadas.

Próximo jogo na Segundona

O próximo compromisso na Série B será no domingo (3), novamente na Ilha do Retiro, diante do Ceará, pela sétima rodada. Antes do Vozão, há o duelo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, fora de casa, quarta (29).