Vagner Love relembra passagem no Sport e critica torcida: "Antes do jogo já estavam vaiando"

Vagner Love em ação pelo Sport (Rafael Bandeira/SCR)

Recém-aposentado dos gramados, Vagner Love voltou a comentar sua passagem pelo Sport e fez críticas à relação com a torcida rubro-negra. Durante participação no programa Panela Sportv, o jogador classificou o período no clube pernambucano como a "pior experiência" com torcidas entre os principais times que defendeu ao longo da carreira.

A declaração surgiu a partir de uma dinâmica do programa, que propunha ao ex-atacante escolher, entre categorias como torcida, estádio, elenco e estrutura, os melhores e piores cenários vividos. Ao comparar passagens por clubes como Palmeiras, CSKA Moscou e Flamengo, Love apontou o Sport de forma negativa no quesito arquibancada.

“Não vou dizer nem que é abaixo, porque abaixo é muito forte. Mas o Sport. Eles apoiam enquanto o time está ganhando. Mas muitas das vezes tinha jogos que, antes de a gente começar o aquecimento, a torcida já estava vaiando”, afirmou.

Love atuou pelo clube pernambucano entre 2022 e 2023, somando 76 partidas, 30 gols e 11 assistências, além da conquista de um Campeonato Pernambucano. Em 2023, viveu seu melhor momento individual, sendo artilheiro da equipe com 23 gols, mas também protagonizou episódios de desgaste com a torcida, especialmente após a declaração do “fica em casa”, dita em meio à pressão durante a campanha da Série B.

O contexto daquele ano contribuiu para o distanciamento entre jogador e arquibancada. O Sport acabou não conquistando o acesso à Série A, ampliando o clima de insatisfação. Segundo Love, o comportamento da torcida variava conforme os resultados, o que, na visão do atacante, impactava diretamente o ambiente.

Na mesma participação, o ex-atacante apontou a torcida do Corinthians como a melhor de sua carreira, destacando o apoio constante durante as partidas, independentemente do desempenho em campo.

Após deixar o Sport, Love ainda atuou por Atlético-GO, Avaí e Retrô antes de encerrar a carreira.