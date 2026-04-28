Augusto Pucci valoriza momento do Sport e projeta duelo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste

Augusto Pucci, lateral-direito do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport entra em campo neste meio de semana pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe enfrenta o Fortaleza fora de casa, às 21h30, buscando mais uma vitória para fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Um dos destaques da equipe, o lateral Augusto Pucci fez uma projeção para a partida. O jogador valorizou a boa campanha do Leão na competição e ressaltou que o time vai buscar impor seu ritmo para sair de campo com os três pontos.

“Sabemos que o Fortaleza tem uma equipe qualificada, mas queremos manter esse 100% na Copa do Nordeste. Temos feito uma grande campanha na competição e queremos fechar a fase de grupos da melhor forma possível. Vamos buscar impor o nosso jogo e fazer uma boa partida, para conquistar mais uma vitória e chegar ainda mais preparados para o mata-mata”, disse.

O Sport chega para a partida embalado pelo bom momento na temporada e pela vitória na última rodada da Série B. A equipe venceu o Novorizontino na Ilha do Retiro e conquistou seu primeiro triunfo em casa na competição. Com o resultado, o time chegou à uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.

“Fico muito feliz pela vitória dentro de casa, era algo que a gente vinha buscando e trabalhando bastante. A Série B é muito equilibrada, então conquistar os três pontos com o apoio da nossa torcida é muito importante. O grupo vive um momento muito positivo. Estamos confiantes e evoluindo a cada jogo, e isso tem feito a diferença dentro de campo”, concluiu Augusto.