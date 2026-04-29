Fortaleza x Sport: onde assistir, escalações e horário pela Copa do Nordeste

Maílton, lateral-direito do Fortaleza, e Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Mateus Lotif/Fortaleza EC e Rafael Vieira/DP Foto)

Fortaleza e Sport protagonizam mais um capítulo de um clássico regional nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo coloca frente a frente dois Leões em momentos distintos.

Enquanto o time pernambucano já está classificado e garantido na liderança do Grupo C, o Fortaleza entra em campo pressionado pela necessidade do resultado na chave D.

Com o Fortaleza como mandante, foram disputados 17 jogos, com apenas uma vitória do Sport, sete empates e nove triunfos do Tricolor do Pici. Apesar de a fase atual ser melhor para o lado rubro-negro no torneio, o jogo promete equilíbrio dentro de campo nesta quarta-feira.

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SPORT

Invicto e com 100% de aproveitamento na competição, o Sport chega à última rodada com quatro vitórias em quatro jogos, somando 12 pontos e já assegurado nas quartas de final. Além da liderança do Grupo C, o Leão da Ilha ainda mira terminar a fase como dono da melhor campanha geral, o que pode garantir vantagens pelo mando de campo no mata-mata.

Mesmo com o cenário confortável, o duelo tem valor estratégico. Uma vitória fora de casa consolidaria a campanha dominante e reforçaria o momento positivo da equipe sob o comando de Márcio Goiano, que vem utilizando a competição também como plataforma de afirmação coletiva.

Por outro lado, a comissão técnica avalia a possibilidade de rodar o elenco. Com a sequência da Série B, especialmente o confronto diante do Ceará no fim de semana, a tendência é de uma escalação mesclada, preservando titulares e dando minutos a atletas que vêm sendo menos utilizados.

A gestão física do grupo, portanto, entra como fator determinante, sem que o clube abra mão da competitividade mesmo com mudanças na equipe.

“Apesar de já estarmos classificados, é muito importante reafirmar nosso rendimento como melhor campanha da competição. Além disso, é um clássico regional de muita tradição. Portanto, espero que façamos uma boa partida, impondo o estilo de jogo do Sport”, comentou o zagueiro Marcelo Ajul.

FORTALEZA

Do lado cearense, o Fortaleza chega para o confronto com caráter decisivo. Fora da zona de classificação no Grupo D, o Tricolor precisa vencer para manter vivas as chances de avançar às quartas de final.

Com 7 pontos, a mesma pontuação de Retrô e ABC, o time depende não apenas do próprio resultado, mas também de critérios de desempate, como saldo de gols, que pode ser determinante em um grupo marcado pelo equilíbrio. O Leão do Pici é o terceiro colocado do grupo.

Diante desse cenário, a tendência é de uma postura mais agressiva do Fortaleza, que joga em casa e precisa transformar a pressão em desempenho para seguir na competição.

FICHA DA PARTIDA

FORTALEZA: Vinicius Silvestre; João Lucas, Ronald e Luan Freitas; Welliton, Sasha, Rodrigo, Prior e Rodriguinho; Lucas Emanoel e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.



SPORT: Halls; Augusto Pucci, Habraão (Marcelo Ajul), Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Pedro Martins, Biel (Yago Felipe) e Carlos De Pena; Gustavo Maia, Barletta (Marlon Douglas) e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.



Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 21h30

Arbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Paulo Ricardo Alves Farias (PB)

Quarto Arbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

Transmissão: SBT (TV aberta) e SportyNet (TV fechada)