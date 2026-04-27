Sport engata sequência sem sofrer gols e Thiago Couto comemora "momento de consistência"

Equipe do Sport em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport vive um momento de afirmação defensiva na temporada, sustentado por bons números e desempenho dentro de campo. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Série B, o Leão chegou a três partidas consecutivas sem sofrer gols, sequência que valoriza a solidez do sistema defensivo como um dos pilares da equipe comandada por Márcio Goiano.

Um dos protagonistas desse cenário é o goleiro Thiago Couto, decisivo especialmente no último compromisso, quando realizou defesas importantes para garantir o resultado positivo na Ilha do Retiro. O camisa 1 valorizou o momento coletivo e destacou a importância de manter a consistência defensiva ao longo da competição.

“Crucial para os nossos objetivos. Passar jogos sem sofrer gols é muito importante não só para o goleiro, a defesa, mas para toda a equipe. É o que nos aproxima de conquistar um resultado positivo. Sentimento de felicidade pelo momento de consistência. O trabalho é bastante integrado para isso acontecer, e consequentemente nos deixar perto das vitórias”, afirmou.

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Sequência positiva

A sequência sem ser vazado inclui a goleada em casa por 5 a 0 sobre o Maranhão, pela Copa do Nordeste, o empate sem gols diante do América-MG, fora de casa, e o triunfo sobre o Novorizontino, na Ilha. Nos três jogos, o sistema defensivo apresentou variações na formação da zaga, mas manteve o nível de desempenho, uma crescente coletiva.

“Isso faz parte da nossa característica e busca enquanto time. De ter que ganhar os duelos, as divididas, todos os contextos que são predominantes na Série B. O professor Márcio nos orienta neste sentido e a equipe vem assimilando bem. Neste último jogo isso foi crucial e agora é buscar seguir dando sequência”, completou o goleiro.

Os números corroboram a evolução. Em nove partidas sob o comando de Márcio Goiano, o Sport não sofreu gols em cinco oportunidades. Na Série B, o time aparece entre as melhores defesas, com apenas quatro gols sofridos em seis rodadas. Já na Copa do Nordeste, ostenta a melhor campanha defensiva, com apenas um gol sofrido e 100% de aproveitamento.

Leão volta a segurar resultados

A consistência recente também resgata um cenário pouco comum nos últimos anos. O clube volta a engatar três partidas seguidas sem ser vazado, algo que não acontecia há mais de duas temporadas. Em 2026, o Sport disputou 24 jogos e saiu de campo sem sofrer gols em metade deles, reforçando a evolução do setor.

Em 2025, ano em que foi rebaixado de forma dolorosa na lanterna, a campanha do Leão na Série A foi marcada por gols sofridos na reta final das partidas, deixando escapar pontos valiosos na briga contra a queda.