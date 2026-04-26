Márcio Goiano destaca importância do resultado e valoriza tempo para trabalhar no Sport

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Encarando um adversário direto na briga pelo acesso à Série A, o Sport saiu com os três pontos diante do Novorizontino neste sábado (25). O duelo, vencido pelo clube leonino por 1 a 0, foi válido pela 6ª rodada e marcou a primeira vitória dos rubro-negros na Ilha do Retiro nesta Série B.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Márcio Goiano destacou o quão importante era a vitória. O comandante rubro-negro enalteceu a qualidade do adversário paulista, mas valorizou o tempo para trabalhar e conquistar o resultado em casa.

“A gente fica muito feliz, em todos os sentidos. Eu sei da importância de vencer em casa e sempre externo isso para os atletas. Vencendo em casa, você está junto com o seu torcedor, que mais uma vez fez a diferença. O torcedor queria esse resultado, e a gente sabia da importância”, disse Márcio Goiano.

“O resultado vem com o trabalho. Tivemos a primeira oportunidade de não ter um jogo a cada três dias. A semana foi muito boa; iniciamos e finalizamos os trabalhos muito bem. Enfrentamos uma equipe equilibrada, com organização e qualidade individual. Então, eu passei a dificuldade que teríamos, mas a importância maior seria o resultado. Dificuldades acontecem, mas a vitória neste dia de hoje era muito importante para todos nós”, concluiu.

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