Após vitória do Sport, técnico Enderson Moreira, do Novorizontino, se envolve em confusão na Ilha do Retiro

O ex-treinador do clube rubro-negro esteve envolvido em um episódio de tensão após o apito final do duelo do último sábado (25)

Enderson Moreira, treinador do Novorizontino (Rafael Vieira / DP Foto)

A vitória do Sport por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no último sábado (25), rendeu desdobramentos após o apito final. O técnico Enderson Moreira, ex-treinador do clube rubro-negro, se envolveu em uma confusão fora do campo de jogo, na Ilha do Retiro.

O comandante do clube paulista esteve envolvido em uma tensão com a torcida leonina presente, o que desencadeou uma discussão acalorada com o diretor de futebol do Sport, Lucas Ventura, e outros membros do staff.

Após o jogo e toda a confusão, Enderson Moreira deu a sua versão sobre o ocorrido em entrevista coletiva. “Um torcedor foi aonde eu estava saindo, me desrespeitou e desrespeitou a minha família. Eu fiquei chateado, mas não arremessei nada. Quero que alguém prove. Não fiz, porque não faço”, iniciou o treinador.

“Agora, diretor do Sport veio conversar. Ganharam o jogo, parabéns, mas ele foi desrespeitoso com a gente. Só que o mundo dá voltas. A gente ainda tem muita coisa pela frente, temos o jogo lá, e ainda não foi final de campeonato. A gente sabe perder, em momento algum fizemos alguma coisa”, concluiu Enderson Moreira.

Histórico de Enderson no Sport



A última vez em que Enderson esteve na beira do gramado como técnico do Sport foi em 10 de novembro de 2023, no empate sem gols contra o Atlético Goianiense, pela Série B. Naquela temporada, o Leão acabou não conquistando o acesso, e o treinador deixou o cargo antes da rodada final. A saída foi oficializada após a derrota para o Vitória, em Salvador, resultado que complicou a luta pelo retorno à elite. O próprio Enderson chegou a expressar que seu ciclo no clube poderia ter se encerrado antes.



Ao todo, Enderson Moreira comandou o Sport em 67 partidas, somando 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Na última rodada daquele campeonato, a equipe foi dirigida interinamente por César Lucena. Pouco depois de deixar o Leão, o treinador ainda acertou com o Sporting Cristal, do Peru.

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