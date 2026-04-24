Perotti, do Sport, relembra encontro com Cristiano Ronaldo: "Minha maior referência"

Cristiano Ronaldo e Pedro Perotti, centroavante do Sport (Reprodução)

Centroavante do Sport, Pedro Perotti relembrou um momento marcante de sua passagem no futebol português. Em entrevista ao IlhaCast, o atacante deu detalhes do encontro com Cristiano Ronaldo nos tempos de Nacional, clube da Ilha da Madeira, em 2020, em meio ao período de retomada das atividades após a paralisação causada pela pandemia da Covid-19.

À época, Perotti defendia o Nacional por empréstimo da Chapecoense e dividiu o ambiente de treinamento com o CR7. Ídolo do clube, Cristiano Ronaldo utilizava as instalações para manter a forma física enquanto ainda era atleta da Juventus. O time da Madeira, inclusive, guarda um acervo de Ronaldo, que atuou nas categorias de base da equipe antes de se transferir para o Sporting.

O primeiro contato, no entanto, passou quase despercebido pelo brasileiro, como ele próprio contou.



“Ele treinava antes de todos nós, às 7h, e a gente a partir das 8h. Foi muito engraçado… Eu lembro que peguei minhas coisas no vestiário, o meu era o primeiro, e estava indo para o último vestiário. Quando passei pelo corredor, estava descendo o preparador físico. Eu cumprimentei ele, e o Cristiano Ronaldo estava no meio. Bati a mão com ele e dei bom dia, como se fosse um cara do clube que eu via no dia a dia. Sentei e caiu a ficha, não notei. Depois pedi para tirar a foto, disseram que ele estava em uma massagem e que, quando terminasse, tiraria. Eu estava treinando e ele foi embora. Pensei: ‘não é possível que vou perder essa oportunidade’”, relembrou.

A segunda chance veio dias depois, e dessa vez Perotti não deixou escapar o contato com um dos maiores jogadores da história.



“Aí, em outro dia, eu cheguei e ele estava lá depois do treino, sentado no banco de reservas conversando com o pessoal. Falei: ‘agora é meu momento’. Nosso capitão tinha jogado com ele e pediu para tirar a foto. Ele disse: ‘claro, pode chegar aí’. Eu, de boca aberta, cheguei e falei: ‘e aí, robôzão’. Não sabia o que falar. Tirei a foto, cumprimentei ele e agradeci. Foi muito legal comigo”, contou.

Além da experiência marcante, o atacante destacou a admiração pelo português, colocando-o como principal referência na carreira.

“Eu sempre gostei muito do Lewandowski, mas, por conta do que ele passa por trabalho e por entender o quanto representa falar disso, Cristiano Ronaldo é a minha maior referência”, afirmou.

Perotti e Sport

Revelado pela Chapecoense, Perotti teve uma passagem breve pelo futebol português, com 13 jogos e um gol pelo Nacional.

Hoje, no Sport, o centroavante busca se consolidar. Na temporada, soma seis partidas entre Série B e Copa do Nordeste, com dois gols marcados e três assistências, participando ativamente do setor ofensivo rubro-negro após passagens também por clubes como FC Tokyo, do Japão, e Radomiak Radom, da Polônia.