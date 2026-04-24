Beto Lago: 'Jogar em casa não é diferencial neste início de Série B'

Ilha do Retiro e Aflitos, casa de Sport e Náutico, respectivamente (Rafael Vieira)

Equilíbrio absoluto

Nos primeiros 50 jogos da Série B, os números contam uma história rara: 16 vitórias dos mandantes, 17 empates e 17 vitórias dos visitantes. Ou seja, jogar em casa, que historicamente sempre foi um diferencial na competição, virou quase um detalhe. Isso escancara duas leituras.

A primeira é o nivelamento, por baixo ou por cima, dependendo do olhar. A segunda, mais incômoda: falta imposição. Times que não conseguem transformar seu estádio em território hostil acabam abrindo espaço para adversários confortáveis, organizados e, muitas vezes, mais eficientes fora de casa do que dentro. E quando se olha para a realidade local, o retrato fica ainda mais claro.

estão inseridos justamente na segunda faixa da tabela de classificação, mas ainda próximos do G6. É o reflexo direto desse Brasileiro sem donos, mas também sem consistência. Mais do que pontuação, o que se vê são equipes ainda em formação, buscando encaixe, tentando encontrar um padrão de jogo que sustente uma sequência. Falta entrosamento, sobra irregularidade. Um jogo anima, o outro freia qualquer expectativa.

A Série B, nesse início, não premia quem se impõe, porque quase ninguém está conseguindo fazer isso. E para Sport e Náutico, o alerta é claro: ou encontram rapidamente um caminho mais sólido, ou seguirão presos nesse bloco intermediário que, na prática, mais atrasa do que aproxima de qualquer objetivo maior.



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Defesa como ponto de partida

Historicamente, campanhas de acesso nascem de defesas sólidas. Não é sobre retranca, é sobre controle: linhas compactas, menos espaço entre setores e melhor proteção à área. Sofrer menos gols já muda o patamar competitivo imediatamente. E, ao invés de depender de lampejos, construir ideias para o gol: bola parada bem treinada, jogadas de corredor com repetição e ocupação de área coordenada. Às vezes, o básico bem feito pontua mais do que a ideia sofisticada mal executada.



A armadilha da espera

A ideia de “esperar a janela” é confortável e perigosa. Para Sport e Náutico, o caminho até o meio do ano passa muito mais por ajustes internos do que por reforços. Ambos, precisam definir um norte e sustentar. Não dá para trocar ideia (de modelo em campo a quem joga) a cada rodada. É escolher uma forma, reativa ou, e repetir. A Série B cobra convicção. Time que muda demais não cria automatismo, e sem automatismo não há regularidade.



Casa como diferencial real

Pontuar fora segue sendo importante, mas o salto está em fazer da casa um território confiável. Com esse cenário de equilíbrio na competição, quem transformar casa em lugar temido dá um salto. A matemática da Série B é implacável: constância média supera picos isolados. Ajustes que podem recolocar Náutico e Sport na faixa dos que brigam por acesso. E não apenas por esperar pela próxima janela de contratação, onde cada novo jogador deveria entrar como reforço e não como salvador.