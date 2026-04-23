Dia Mundial do Livro: Sport presenteia elenco com obra de Beto Lago, colunista do Diario

Zé Lucas e Pedro Perotti, jogadores do Sport, foram presenteados com o livro "Sport, uma razão para viver", do jornalista e colunista do Diario de Pernambuco, Beto Lago (Paulo Paiva/SCR)

O Sport celebrou o Dia Mundial do Livro, nesta quinta-feira (23), com uma ação voltada ao próprio elenco. O clube presenteou jogadores e integrantes do departamento de futebol com um box da obra “Sport, uma razão para viver”, escrita por Beto Lago, jornalista e colunista do Diario de Pernambuco.

A publicação reúne, em dois volumes, um panorama detalhado dos 120 anos de história rubro-negra, com registros que vão desde a fundação, em 1905, até a conquista do Campeonato Pernambucano da última temporada. A entrega dos exemplares teve como objetivo aproximar ainda mais os atletas da trajetória e da identidade do clube.

Autor da obra, Beto Lago ressaltou a relevância do material para o clube. “Fico muito feliz em ter essa obra, escrita com muito carinho, sendo simbolizada pelo Sport, tendo essa entrega aos atletas e staff do futebol do clube”, disse.

Presidente do Sport, Matheus Souto Maior destacou o valor simbólico da ação. “Muito importante usar essa data do Dia Internacional do Livro, de forma simbólica, para presentear os nossos jogadores. O livro traz toda a história do Sport, de forma muito minuciosa, então esta entrega faz com que exista pertencimento, conexão, sintonia e grande conhecimento de cada um com a mística e trajetória do nosso Clube”, afirmou.

O volante Zé Lucas também comentou a importância do presente. “Fiquei muito feliz em receber esse livro do Sport, porque vai fazer com que eu leia e saiba ainda mais sobre a história do Clube. Sei de muitas coisas, porque estou aqui desde os oito anos, mas com esse livro, com certeza vou ficar ainda mais ciente, também sobre o passado de uma forma mais ampla”, declarou.