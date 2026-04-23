Sport vê público cair na Ilha do Retiro em jogos recentes da temporada

Leão supera 10 mil torcedores em três das últimas sete partidas como mandante

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport vive um momento de queda de público na Ilha do Retiro em jogos recentes da temporada. Em sete partidas como mandante, o clube ultrapassou a marca de 10 mil torcedores apenas três vezes, tendo registrado, inclusive, seu pior público no ano na goleada sobre o Maranhão, pela Copa do Nordeste, com 4.467 presentes.

O número chama atenção não apenas pelo contexto da goleada, mas por ocorrer em um momento de invencibilidade da equipe na competição regional. No entanto, quando se trata de torneio nacional, o Leão ainda não venceu jogando na Ilha nesta temporada.

Um dos fatores apontados para a baixa adesão está nos horários das partidas. Dos últimos jogos disputados em casa, cinco foram realizados às 21h30, todos em dias de semana, o que tem gerado insatisfação entre torcedores.

A tendência se mantém para o próximo compromisso. Contra o Novorizontino, pela Série B, o Sport volta a campo às 20h30, novamente em um horário considerado pouco atrativo para parte do público.

Na tentativa de reverter o quadro, o clube lançou uma ação promocional para o duelo. A cada 5 mil ingressos vendidos, o valor da cerveja no estádio será reduzido em R$ 1, além da oferta de uma unidade gratuita para novos sócios.

????? Cronograma de ingressos liberado com ????????????????????????????????????????????????? e a primeira cerveja grátis para ???????????????????? ????????????????????????? em Sport x Novorizontino, neste sábado, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão!



Confira: https://t.co/F409Awwi17 pic.twitter.com/NXEDTqX9N9 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2026

Média no Campeonato Pernambucano

Os números contrastam diretamente com o desempenho de público no Estadual. Na primeira fase do Pernambucano, o Sport teve média de 10.695 torcedores em quatro jogos como mandante. Já no mata-mata, o cenário foi ainda mais expressivo: 15.329 contra o Retrô, na semifinal, e 24.605 diante do Náutico, na final, resultando em média de 19.967 torcedores, patamar bem superior ao registrado nas competições nacionais.

Públicos e rendas recentes do Sport:

Sport 5x0 Maranhão – Copa do Nordeste (15/04, 21h30): 4.467 / R$ 99.920,00

Sport 2x2 Avaí – Série B (11/04, 18h): 10.715 / R$ 368.672,00

Sport 3x0 Retrô – Copa do Nordeste (08/04, 21h30): 4.617 / R$ 104.468,00

Sport 1x1 Vila Nova – Série B (01/04, 19h): 4.576 / R$ 4.576,00

Sport 2x1 Jacuipense – Copa do Nordeste (24/03, 21h30): 5.121 / R$ 85.325,00

Sport 1x3 Athletic-MG – Copa do Brasil (17/03, 21h30): 12.270 / R$ 383.080,00

Sport 1 (5) x (3) 1 Anápolis – Copa do Brasil (12/03, 21h30): 12.971 / R$ 397.305,00