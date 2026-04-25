Sport x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações pela 6ª rodada da Série B

Duelo marca reencontro do Leão com o técnico Enderson Moreira, agora como adversário, e acontece neste sábado (25), na Ilha do Retiro

Equipe do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport entra em campo neste sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Grêmio Novorizontino, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne equipes em momentos distintos na tabela e carrega elementos que vão além da disputa direta por pontos, como o retorno do técnico Enderson Moreira ao estádio rubro-negro.

A partida também representa uma oportunidade importante para o Leão reagir na competição. Com quatro empates nas cinco primeiras rodadas, o time pernambucano aparece fora do grupo dos dez primeiros colocados e busca uma vitória para se reaproximar da parte de cima da tabela. Do outro lado, o Novorizontino ocupa a 5ª posição, com oito pontos somados, embalado após vitória.

A última vez que Enderson Moreira esteve à beira do campo na Ilha do Retiro foi em novembro de 2023, no empate sem gols entre Sport e Atlético-GO, também pela Série B. Agora, no comando da equipe paulista, o treinador retorna ao estádio.

No histórico geral do duelo, o Sport leva vantagem. Em seis jogos disputados entre as equipes, são três vitórias rubro-negras, dois empates e um triunfo do Novorizontino. Como mandante, o Leão venceu duas das três partidas realizadas.

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SPORT



Invicto desde que assumiu o comando, ainda como interino, com cinco vitórias e três empates, Márcio Goiano agora lida com a pressão de encerrar um incômodo jejum. O Sport não vence como mandante em competições nacionais há sete meses.

A chance mais recente escapou nos minutos finais. Na última partida em casa pela Série B, o Sport vencia o Avaí até os 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate por 2 a 2. Desde então, o discurso interno é de correção de falhas e maior consistência ao longo dos 90 minutos.

A semana cheia de treinamentos foi vista como fundamental para ajustes, especialmente no setor ofensivo. No empate diante do América-MG, a equipe teve dificuldades na criação e na construção de jogadas no último terço. O período sem jogos permitiu ao treinador trabalhar aspectos táticos e recuperar atletas.

No sistema defensivo, o zagueiro Zé Marcos retorna após se recuperar de lesão muscular e volta a ser opção.

Já Marcelo Ajul, que deixou o campo com dores na última rodada, voltou aos treinos ao longo da semana e pode reforçar o setor, embora ainda seja tratado com cautela. Marcelo Benevenuto é alternativa entre os titulares.

“Encaramos a semana de treinos com muita dedicação, seguindo as orientações do professor Márcio. Teremos uma partida importante na Ilha e esperamos conseguir um resultado positivo nesse reencontro com a nossa torcida, que sempre nos apoia de forma incessante. Iremos com a máxima determinação na busca dos três pontos, essa é a mentalidade do grupo”, afirmou o goleiro Thiago Couto.

NOVORIZONTINO



O Novorizontino chega em ascensão para o confronto. Após um início mais irregular, a equipe paulista engatou bons resultados, incluindo vitória recente sobre o Athletic, e se colocou entre os primeiros colocados da Série B.

Vice-campeão do Campeonato Paulista nesta temporada, o time mantém como principal objetivo o acesso à elite nacional. Sob o comando de Enderson Moreira, a equipe apresenta organização tática e conhece bem o adversário, o que adiciona uma expectativa ainda maior ao duelo deste sábado.

A tendência é de manutenção da base que vem atuando nas últimas partidas, apostando na consistência recente para tentar somar pontos fora de casa e seguir próximo ao G-4. Do lado do Tigre, além de Enderson Moreira, a delegação conta com outros velhos conhecidos do torcedor do Sport: o lateral-esquerdo Sander e o meia-atacante argentino Titi Ortíz.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Marcelo Benevenuto (Marcelo Ajul), Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Carlos de Pena (Biel); Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

NOVORIZONTINO: César Augusto; Iván Alvariño (Nilson Castrillón), Dantas, Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Tavinho, Rômulo e Diego Galo (Vinícius Paiva); Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

Quarto Árbitro: Jose Woshington da Silva (PE)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

AVAR: Ivan Carlos Bohn (PR)

Transmissão: Disney+ (Streaming)