Sport recebe novas sondagens por Zé Lucas e presidente indica chance de venda na janela europeia

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport pode estar próximo de negociar uma de suas principais joias. Em entrevista ao VibraCast, o presidente Matheus Souto Maior confirmou a possibilidade de venda do volante Zé Lucas já na próxima janela internacional.

“Existe sim, não vou dizer especulação porque é real. O Zé Lucas é um atleta extremamente valorizado, titular da Seleção Sub-20, saiu da Sub-17, entrou como titular da Sub-20, fez agora dois bons jogos. É um atleta titular no Sport, vem jogando super bem, ocupando seu espaço, então é natural que existam movimentações”, afirmou.

O dirigente revelou ainda que o clube já recebeu duas propostas formais pelo atleta de 18 anos - uma do futebol brasileiro e outra do exterior, mas nenhuma avançou.

“Infelizmente, não conseguimos chegar a uma engenharia financeira que fosse interessante para o Sport e para ele, um entendimento que fosse bom para o clube, para o Zé e para os agentes”, explicou.

Apesar das negativas anteriores, o cenário pode mudar em breve. De acordo com Souto Maior, novas sondagens estão em andamento e a expectativa interna é de concretização de negócio na janela europeia do meio do ano, que se abre entre o fim de junho e o início de julho e segue até 1º de setembro.

“Estamos tendo sondagens novamente e a expectativa é muito boa que agora nessa janela ele de fato seja negociado”, completou.

Zé Lucas e Sport

Com contrato até abril de 2028, Zé Lucas possui multa rescisória fixada em R$ 100 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros para transferências internacionais. O Sport detém 90% dos direitos econômicos do atleta.

Cria das categorias de base, o volante se consolidou rapidamente como uma das maiores promessas recentes do clube. Em 2025, somou 48 partidas, sendo 34 pelo time profissional do Sport (31 como titular) e 14 pela seleção brasileira sub-17, com a qual conquistou o Sul-Americano e disputou o Mundial da categoria, no Catar.

Já em 2026, acumula 12 jogos pelo Leão e ganhou espaço na Seleção Sub-20, onde iniciou como titular em amistosos recentes.