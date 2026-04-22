Sport tem dúvida na zaga para enfrentar o Novorizontino

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport pode ter mudanças no sistema defensivo para o confronto diante do Novorizontino, neste sábado (25), na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Série B. A principal dúvida está na formação da zaga, setor que sofreu baixas recentes e ainda depende de definições do departamento médico.

O zagueiro Marcelo Ajul, que vinha sendo utilizado entre os titulares, deixou o campo com problemas na coxa na última rodada, no empate fora de casa contra o América-MG.

Desde então, o defensor não teve sua situação clínica atualizada oficialmente e, nesta quarta-feira (22), realizou atividades de recuperação à parte no gramado do CT José de Andrade Médicis. Com isso, sua presença no duelo do fim de semana nao é garantida.

Durante a partida em Belo Horizonte, a vaga de Ajul foi ocupada por Habraão, que entrou no segundo tempo e surge como uma das opções para iniciar entre os titulares.

Outra possibilidade envolve o retorno de Zé Marcos. O defensor não atuou na última rodada por conta de uma lesão de grau 1 na coxa, mas já se encontra em fase de transição física. Caso avance nos treinamentos ao longo da semana, pode reaparecer na equipe.

Com isso, o técnico Márcio Goiano deve montar a zaga ao lado de Marcelo Benevenuto, titular contra o América-MG. As opções mais viáveis no momento são a formação com Habraão ou a volta de Zé Marcos, a depender da evolução física do elenco nos próximos dias.