Com Márcio Goiano, Sport tenta encerrar jejum de vitórias como mandante em competições nacionais

Leão soma sete meses sem vencer em casa e entre Série A, Copa do Brasil e Série B

Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Efetivado como técnico do Sport, Márcio Goiano agora encara uma pressão maior no comando do Leão. Invicto desde que assumiu a equipe, o treinador passa a carregar um desafio incômodo: encerrar o jejum de vitórias do clube como mandante em competições nacionais, que já dura sete meses. Nos domínios rubro-negros, a equipe só triunfou por Pernambucano e Copa do Nordeste na atual temporada.

A oportunidade mais recente de quebrar essa sequência esteve próxima. Na última partida em casa pela Série B, o Sport vencia o Avaí até os 50 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate por 2 a 2.

A próxima chance será neste sábado (25), quando o Rubro-Negro recebe o Novorizontino, na Ilha do Retiro, pela Segundona. Para o Leão, que é 13° colocado, mais do que os três pontos no Campeonato Brasileiro, o duelo representa a chance de interromper uma sequência negativa que atravessa duas temporadas e diferentes competições.

Retrospecto como mandante

A última vitória do Sport como mandante em torneios nacionais ocorreu em 21 de setembro de 2025, contra o Corinthians, pela Série A. Aquele resultado, porém, foi um ponto fora da curva em uma terrível campanha na elite, sendo o único triunfo do Leão em casa naquela edição.

Desde então, o desempenho dentro de casa em competições nacionais se transformou em um problema recorrente. Ao todo, foram 12 partidas sem vencer, sendo cinco empates e sete derrotas. A sequência inclui jogos pela Série A 2025, Copa do Brasil 2026 e a atual Série B.

O período também contou com a realização de partida fora da Ilha do Retiro: o duelo como mandante contra o Flamengo, no ano passado, disputado na Arena de Pernambuco.

Foi eliminado da Copa do Brasil deste ano pelo Athletic, por 3 a 1. Antes, passou pelo Anápolis, nos pênaltis, após empate no tempo normal.

Jogos do Sport sem vitória como mandante por competições nacionais:



2026

Sport 2x2 Avaí - Série B



Sport 1x1 Vila Nova - Série B



Sport 1x3 Athletic - Copa do Brasil



Sport 1x1 Anápolis - Copa do Brasil

2025