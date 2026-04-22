Sport inicia venda de ingressos para partida contra o Novorizontino pela Série B
Duelo acontece no sábado (25), às 20h30, e é válido pela sexta rodada da Série B
Publicado: 22/04/2026 às 17:36
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)
O Sport divulgou o cronograma de ingressos para o duelo contra o Novorizontino, marcado para este sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A comercialização começou nesta quarta-feira (22), com abertura escalonada por categorias de sócios. As entradas podem ser adquiridas no site oficial do clube.
As vendas e o check-in foram iniciados para os sócios Campeão de 87, além de proprietários e isentos. Ao longo do dia, o clube liberou o acesso para as demais categorias em horários distintos, seguindo a ordem estabelecida.
O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 10h desta quinta-feira (23). Os valores são a partir de R$ 30.
O acesso ao estádio segue por meio da biometria facial obrigatória. Torcedores que ainda não possuem cadastro devem realizar o procedimento no site oficial de ingressos do clube.
Crianças de até 7 anos e 11 meses têm gratuidade, mediante resgate do ingresso no sistema. A partir dos 8 anos, o cadastro biométrico também é obrigatório.
????? Cronograma de ingressos liberado com ????????????????????????????????????????????????? e a primeira cerveja grátis para ???????????????????? ????????????????????????? em Sport x Novorizontino, neste sábado, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão!— Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2026
Confira: https://t.co/F409Awwi17 pic.twitter.com/NXEDTqX9N9
Ação promocional
Para o confronto, o clube lançou uma ação. A cada 5 mil ingressos comercializados, o valor da cerveja comercializada no estádio será reduzido em R$ 1. Além disso, novos sócios terão direito a uma unidade gratuita.
Confira os valores dos ingressos:
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70
Sociais: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 40 (01 convidado por sócio: R$40)
Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 50
Camarote
Titular: R$ 80
Convidados: R$ 80
Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)
Gratuidade até 7 anos e 11 meses
Promocional por 24h