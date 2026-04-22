Sport inicia venda de ingressos para partida contra o Novorizontino pela Série B

Duelo acontece no sábado (25), às 20h30, e é válido pela sexta rodada da Série B

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport divulgou o cronograma de ingressos para o duelo contra o Novorizontino, marcado para este sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A comercialização começou nesta quarta-feira (22), com abertura escalonada por categorias de sócios. As entradas podem ser adquiridas no site oficial do clube.

As vendas e o check-in foram iniciados para os sócios Campeão de 87, além de proprietários e isentos. Ao longo do dia, o clube liberou o acesso para as demais categorias em horários distintos, seguindo a ordem estabelecida.

O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 10h desta quinta-feira (23). Os valores são a partir de R$ 30.

O acesso ao estádio segue por meio da biometria facial obrigatória. Torcedores que ainda não possuem cadastro devem realizar o procedimento no site oficial de ingressos do clube.

Crianças de até 7 anos e 11 meses têm gratuidade, mediante resgate do ingresso no sistema. A partir dos 8 anos, o cadastro biométrico também é obrigatório.

????? Cronograma de ingressos liberado com ????????????????????????????????????????????????? e a primeira cerveja grátis para ???????????????????? ????????????????????????? em Sport x Novorizontino, neste sábado, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão!



Confira: https://t.co/F409Awwi17 pic.twitter.com/NXEDTqX9N9 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2026

Ação promocional

Para o confronto, o clube lançou uma ação. A cada 5 mil ingressos comercializados, o valor da cerveja comercializada no estádio será reduzido em R$ 1. Além disso, novos sócios terão direito a uma unidade gratuita.

Confira os valores dos ingressos:

Sócio



Cadeira Central: R$ 80



Cadeira Ampliação: R$ 70



Sociais: R$ 60



Arquibancada Frontal: R$ 40 (01 convidado por sócio: R$40)



Arquibancada Sede: R$ 30



Não sócio (público geral)



Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)



Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)



Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)



Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)



Proprietário de Cadeira



Cadeira Central: R$ 60



Cadeira Ampliação: R$ 50



Camarote



Titular: R$ 80



Convidados: R$ 80



Ilha Lounge



R$ 180



R$ 140 (8 a 14 anos)



Gratuidade até 7 anos e 11 meses



Promocional por 24h