Sport ganha semana cheia e Benevenuto reforça confiança para encarar o Novorizontino

Elenco e comissão técnica do Sport em treinamento no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/SCR)

O Sport iniciou, nesta semana, uma preparação diferente para o próximo compromisso pela Série B. Após uma sequência de jogos intercalando Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, o técnico Márcio Goiano e o elenco rubro-negro ganharam uma semana cheia de treinamentos visando o duelo contra o Novorizontino, marcado para sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro.

A reapresentação do grupo aconteceu na terça-feira (21), sob comando do treinador, que terá pela primeira vez um período mais longo para trabalhar a equipe desde que assumiu o grupo. A comissão técnica pretende aproveitar os dias livres para corrigir falhas e ajustar aspectos táticos do time.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Marcelo Benevenuto destacou a importância desse período de treinamentos e a adaptação às ideias do treinador.



“O professor terá uma semana cheia para comandar os treinos e implementar o que ele deseja. Nós daremos o nosso máximo, contribuindo com as ideias do Márcio, que é um cara inteligente e capaz de extrair o melhor do elenco”, afirmou.



Além do trabalho em campo, Benevenuto também projetou o confronto diante da torcida rubro-negra, ressaltando a força do Sport atuando na Ilha do Retiro. O Leão busca o primeiro triunfo como mandante na competição.



“A gente fica sempre feliz em jogar na Ilha, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe da nossa força. Acho que toda equipe que for jogar contra o Sport aqui na Ilha do Retiro vai ter que suar sangue para poder ganhar da gente aqui dentro. Espero que o torcedor encha o estádio no sábado e pode ter certeza que vamos apresentar um bom futebol”, completou.



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