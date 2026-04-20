Sport encara Novorizontino na Ilha em jogo que marca reencontro com Enderson Moreira

Enderson Moreira, técnico do Novorizontino (Juan Rodrigues/Novorizontino)

O Sport volta a campo neste sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Novorizontino, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da disputa direta por posições na parte de cima da tabela, o confronto será marcado pelo retorno do técnico Enderson Moreira ao estádio rubro-negro.

A última vez em que Enderson esteve na beira do gramado da Ilha do Retiro foi em 10 de novembro de 2023, no empate sem gols entre Sport e Atlético Goianiense, pela Série B. Naquela temporada, o Leão acabou não conquistando o acesso, e o treinador deixou o cargo antes da rodada final. A saída foi oficializada após a derrota para o Vitória, em Salvador, resultado que complicou a luta pelo retorno à elite. O próprio Enderson chegou a expressar que seu ciclo no clube poderia ter se encerrado antes.

Ao todo, Enderson Moreira comandou o Sport em 67 partidas, somando 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Na última rodada daquele campeonato, a equipe foi dirigida interinamente por César Lucena. Pouco depois de deixar o Leão, o treinador ainda acertou com o Sporting Cristal, do Peru.

Último encontro entre Sport e Enderson

O reencontro entre clube e ex-treinador já havia ocorrido em 2024, quando Enderson, então à frente do Avaí, enfrentou o Sport na Série B. Na ocasião, o time pernambucano venceu por 2 a 0 em Santa Catarina.

Atual momento

Agora, Enderson Moreira retorna à Ilha do Retiro comandando o Novorizontino, que vive bom momento na competição. A equipe paulista ocupa a quarta colocação, com oito pontos somados em cinco jogos, acumulando duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Do lado rubro-negro, o Sport vem do quarto empate nas cinco primeiras rodadas da Série B. É o atual 13º colocado e busca a primeira vitória na Ilha do Retiro na competição.



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