Sport pode ter novo escudo 3D finalizado na Ilha do Retiro para jogo contra o Novorizontino

Estrutura está sendo instalada em frente à arquibancada sede e pode ficar pronta para o jogo de sábado (25)

Novo escudo 3D do Sport na Ilha do Retiro (Reprodução/Redes Sociais/Edinho do Sport)

O Sport trabalha para concluir a instalação de um novo escudo em formato 3D na Ilha do Retiro até o jogo contra o Novorizontino, marcado para sábado (25), às 20h30, pela Série B.

A estrutura está sendo posicionada atrás do gol, em frente à arquibancada da sede. As obras começaram em março e fazem parte de uma iniciativa para resgatar a identidade visual do estádio rubro-negro.

O projeto é resultado de uma parceria com a empresa Maximum Construções e não teve custos para o clube. Caso o cronograma seja cumprido, o novo escudo já estará finalizado para a próxima partida do Leão em casa.

O Sport é o atual 13º colocado da Série B e busca a primeira vitória na Ilha do Retiro na competição.