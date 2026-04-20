Do Leão para a Amarelinha: Médica do Sport é convocada para Seleção Brasileira Feminina
Publicado: 20/04/2026 às 12:28
Médica do Sport, Ana Laura Aureliano (Divulgação/Sport)
O Sport terá uma representante servindo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ana Laura Aureliano, médica do futebol profissional rubro-negro, foi convocada para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 na disputa do Campeonato Sul-Americano, no Paraguai.
Esta é a segunda convocação da profissional apenas em 2026, consolidando uma trajetória que se iniciou na CBF em 2021. Ana Laura viaja nesta segunda-feira (20) para a Granja Comary, em Teresópolis, onde inicia os trabalhos com a delegação antes do embarque , previsto para terça-feira.
Com passagens pelas categorias de base, futebol feminino e coordenação médica do Leão, a Dra. Ana Laura vê na oportunidade uma via de mão dupla para o crescimento profissional e institucional.
“Fico extremamente feliz com mais uma convocação, pois estar na Seleção Brasileira é realizar um sonho. Cada vez que sou chamada considero como uma nova conquista, em que consigo adquirir novos aprendizados e mais bagagem, o que contribui diretamente para a execução das minhas funções no Sport”, destacou a médica.
Referência no Sport
Atualmente no futebol profissional masculino do Sport, Ana Laura Aureliano é figura constante nas listas da CBF. Sua presença como uma das lideranças da saúde na Seleção Brasileira Feminina reforça o trabalho de excelência e projeta o nome do clube pernambucano no cenário internacional.
Após o encerramento da participação brasileira no Sul-Americano, a médica retorna ao Recife para retomar suas atividades normais no dia a dia do Sport.