Semana cheia: Márcio Goiano aponta queda de desempenho e mira ajustes no Sport
técnico Márcio Goiano fala sobre importância do tempo de treinos no Sport
Publicado: 19/04/2026 às 16:31
Márcio Goiano, técnico do Sport (Will Gonçalves / SCR)
O técnico Márcio Goiano destacou a importância de uma semana cheia de treinamentos para a evolução do Sport após o empate sem gols com o América-MG, neste sábado (18), na Arena Independência, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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Dentro de campo, o Sport teve dificuldades para dar sequência às jogadas no último terço e criar chances claras de gol. Márcio Goiano reconheceu que a equipe até conseguiu iniciar bem algumas ações, mas perdeu intensidade na transição ofensiva ao longo da partida. “A gente começou bem, mas teve muita dificuldade. Quando chegava do meio para frente, não conseguíamos dar sequência para a bola chegar próximo do gol”, explicou.
O treinador também destacou a queda de rendimento em um dos pontos considerados fortes do time nas últimas rodadas: a pressão pós-perda. “A nossa equipe vinha tendo como uma das qualidades essa pós-perda no campo do adversário, mas hoje tivemos bastante dificuldade nessa situação”, concluiu
Com a semana livre de jogos, o Sport volta a campo no sábado (25), às 20h30, contra o Novorizontino, na Ilha do Retiro. A comissão técnica espera usar o período de treinamentos para corrigir falhas e buscar mais consistência ofensiva na sequência da Série B.