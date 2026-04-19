Semana cheia: Márcio Goiano aponta queda de desempenho e mira ajustes no Sport

Márcio Goiano, técnico do Sport (Will Gonçalves / SCR)

O técnico Márcio Goiano destacou a importância de uma semana cheia de treinamentos para a evolução do Sport após o empate sem gols com o América-MG, neste sábado (18), na Arena Independência, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o treinador, o período sem jogos será fundamental para ajustes na equipe rubro-negra, especialmente no setor ofensivo. “Quando você pergunta da folga que nós vamos ter na semana, nós tivemos alguns atletas que não participaram do jogo da Copa do Nordeste durante a semana. Então, agora teremos uma oportunidade importante de trabalho”, afirmou.

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Dentro de campo, o Sport teve dificuldades para dar sequência às jogadas no último terço e criar chances claras de gol. Márcio Goiano reconheceu que a equipe até conseguiu iniciar bem algumas ações, mas perdeu intensidade na transição ofensiva ao longo da partida. “A gente começou bem, mas teve muita dificuldade. Quando chegava do meio para frente, não conseguíamos dar sequência para a bola chegar próximo do gol”, explicou.

O treinador também destacou a queda de rendimento em um dos pontos considerados fortes do time nas últimas rodadas: a pressão pós-perda. “A nossa equipe vinha tendo como uma das qualidades essa pós-perda no campo do adversário, mas hoje tivemos bastante dificuldade nessa situação”, concluiu

Com a semana livre de jogos, o Sport volta a campo no sábado (25), às 20h30, contra o Novorizontino, na Ilha do Retiro. A comissão técnica espera usar o período de treinamentos para corrigir falhas e buscar mais consistência ofensiva na sequência da Série B.