Márcio Goiano aponta dificuldades do Sport no empate com o América-MG e foca em ajustes

Técnico rubro-negro analisou o empate sem gols em Belo Horizonte, comentou falhas na transição de jogo e projetou duelo contra o Novorizontino

Márcio Goiano, técnico do Sport (Will Gonçalves / SCR)

Após o empate em 0 a 0 com o América-MG na noite deste sábado (18), o técnico Márcio Goiano avaliou o desempenho do Sport na Arena Independência. Em sua primeira partida oficial como técnico, o comandante rubro-negro reconheceu que, embora o time tenha iniciado bem o confronto, encontrou sérios problemas para furar a defesa do adversário e criar jogadas de perigo no último terço do campo.

Para o treinador, o domínio inicial não foi suficiente para sustentar a pressão mineira ao longo dos 90 minutos.

"Foi um jogo que a gente iniciou até com uma certa tranquilidade, com domínio e posse de bola. Chegamos no gol do adversário. Mas, após os 25 minutos do primeiro tempo, e encontramos dificuldade. O meio-campo do América circulando muito e a gente não estava conseguindo esse encaixe de marcação por dentro", explicou Márcio Goiano.

Ajustes e problemas na criação



No segundo tempo, o treinador promoveu mudanças para tentar equilibrar o setor defensivo e dar mais fluidez ao ataque, mas admitiu que a equipe "pecou" na transição. O Sport, que vinha se destacando pela pressão no campo de ataque, não conseguiu repetir a intensidade diante do América-MG.

"Nós não estávamos conseguindo a parte defensiva de construção de jogada. Quando chegávamos do meio para frente, não tínhamos sequência para que a bola chegasse no último terço", pontuou.

Próximo jogo

O Sport terá a semana cheia para trabalhar antes de enfrentar o Novorizontino, no próximo sábado (25), na Ilha do Retiro. O próximo compromisso é visto como uma nova chance de voltar a vencer na Série B e também chegar ao primeiro triunfo como mandante na competição.

"Vamos jogar contra a equipe do Novorizontino, que chegou à final do Paulista. A gente sabe da qualidade do adversário que vamos enfrentar. Temos que nos preparar bem, é um time qualificado. Vamos jogar em casa e, embora não tenhamos conseguido a vitória hoje, a luta vai ser sempre essa. Vamos trabalhar a semana toda em busca desse resultado", projetou o comandante.