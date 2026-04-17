Beto Lago: 'Efetivação não foi uma escolha construída, mas uma consequência'

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira)

Efetivado

A efetivação de Márcio Goiano no comando técnico do Sport não é apenas uma decisão administrativa. É, antes de tudo, um retrato fiel do momento que o clube atravessa e, por extensão, da forma como o futebol brasileiro ainda se organiza: entre a urgência do resultado e a carência de convicções mais duradouras. Márcio Goiano não foi uma escolha planejada. Foi consequência. Assumiu em meio à instabilidade, com pressão externa e um time que precisava, antes de tudo, voltar a competir. E entregou exatamente isso. Organizou o básico, deu respostas rápidas e construiu, em sete jogos, uma invencibilidade que não pode ser tratada como acaso. Mais do que os números, há um aspecto que salta aos olhos: o Sport voltou a apresentar comportamento em campo. Sem reinventar o jogo, Goiano fez o simples funcionar. Ajustou posicionamentos, qualificou a leitura das partidas e deu eficiência a um time que antes parecia desconectado. Hoje, o Sport é mais organizado, mais competitivo e mais confiável do que aquele que vinha sendo comandado por Roger Silva. E, no cenário atual, isso já representa muito, ainda que não represente tudo. Na Copa do Nordeste, o momento credencia a equipe a brigar na parte de cima, com potencial real de alcançar fases decisivas. Já na Série B, o contexto é outro. A competição exige regularidade, profundidade de elenco e capacidade de variação ao longo de uma temporada longa e desgastante. Não se trata mais de impacto imediato, mas de sustentação.

Apresentado como técnico do Sport, Márcio Goiano reforça responsabilidade e mira acesso

"Vai ser um grande jogo", projeta Márcio Goiano sobre reencontro entre Sport e Roger Silva Veja também:

A efetivação, porém, não pode ser analisada apenas pelo mérito do curto prazo. Ela carrega um risco recorrente no futebol brasileiro: transformar um bom recorte em solução definitiva. Premiar o imediato e negligenciar o processo. O histórico de Goiano como treinador indica respostas rápidas em cenários de ajuste, mas ainda deixa em aberto sua capacidade de sustentação em projetos mais longos. E é justamente nesse ponto que o desafio se estabelece.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão



A busca pelo trabalho consistente

A questão central, portanto, não é se Márcio Goiano merece a oportunidade. Ele construiu esse direito. A dúvida está na continuidade: conseguirá transformar esse início promissor em um trabalho consistente? Quando a Série B avançar, ou quando a Copa do Nordeste entrar em sua fase mais aguda, o Sport será cobrado por algo além do que já mostrou. Precisará de mais organização, mais repertório e maior capacidade de adaptação. Hoje, o time compete, vence e, dentro do possível, convence. Mas o futebol não se sustenta em sete jogos. Cobra evolução



Sustentar um caminho

Ainda assim, a efetivação cumpre um papel importante: encerra, ao menos por agora, o ambiente de incertezas. Funciona como um ponto de ordem em meio ao ruído. Márcio Goiano ganhou o direito de tentar. Agora, precisa provar que pode ser mais do que o técnico da emergência. Precisa mostrar que é capaz de sustentar um caminho. E, no Sport de hoje, isso vale mais do que qualquer invencibilidade inicial.