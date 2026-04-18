Sport fica no empate com o América-MG em Belo Horizonte pela Série B

Na primeira partida de Márcio Goiano como técnico efetivo, Leão fica no 0 a 0 com o Coelho e chega ao quarto empate em cinco jogos na Série B

América-MG x Sport, jogo válido pela 5ª rodada da Série B ( Will Gonçalves / SCR)

América-MG e Sport empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (18), na Arena Independência, pela quinta rodada da Série B.

O confronto marcou a estreia de Márcio Goiano como técnico efetivo do Leão e o primeiro jogo de Roger Silva no comando do Coelho, mas o que se viu em campo foi uma partida de pouca criatividade das duas equipes.

Com o resultado, o Rubro-Negro somou seu quarto empate na Segundona, chegando aos sete pontos e ocupando momentaneamente a 10ª posição na abertura da rodada.

Agora, o Sport foca na recuperação dentro de casa. O próximo compromisso será contra o Novorizontino, no sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro.

O JOGO

Em um jogo de dois técnicos que conhecem bem o estilo um do outro, as equipes fizeram uma primeira etapa sem grandes chances de perigo, pecando na criatividade e no último passe.

A primeira boa oportunidade foi rubro-negra, aos nove minutos: pelo lado esquerdo, De Pena cruzou, a bola atravessou a área e a defesa do América-MG, mas o atacante Perotti, na segunda trave, não conseguiu o alcance. A resposta dos donos da casa aconteceu em um chute de fora da área. O goleiro Thiago Couto trabalhou e fez defesa em dois tempos.

O Coelho, comandado por Roger Silva, pecou na saída de bola em alguns momentos da etapa inicial. Em uma dessas falhas, a posse caiu nos pés de Iury Castilho, que finalizou para fora. Aos 28 minutos, a equipe mineira teve uma chance semelhante à desperdiçada pelo Sport. Cruzamento rasteiro da esquerda para a área, mas Alê não alcançou.

O América-MG ainda reclamou de um pênalti, que chegou a ser analisado pelo VAR, mas não foi assinalado. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols no Independência.

SEGUNDO TEMPO

Logo no primeiro minuto da volta dos vestiários, o América-MG esboçou uma reação. Após cruzamento na pequena área, Yago Santos não alcançou, mas Segovinha ficou com a sobra pela direita e cruzou novamente; desta vez, Yago conseguiu o cabeceio, mas mandou para fora.

Apesar do susto, a partida seguiu burocrática, e outra boa chance do Coelho só veio aos 21 minutos. Thauan recebeu na intermediária e bateu para o gol; Thiago Couto bateu roupa e a bola sobrou com Mastriani, que foi perseguido pelo goleiro fora da área e serviu Yago Santos. A jogada seguiu com Felipe Amaral e Segovinha, culminando em cruzamento de Jhonny, que Thiago Couto defendeu em dois tempos após dividir com Mastriani.

O América ainda arriscou com Segovinha e Thauan de fora da área, mas sem sucesso. O Leão voltou a assustar aos 43 minutos com Chrystian Barletta, que puxou para o meio e finalizou rente à trave.

Nos acréscimos, o clima esquentou e o time mineiro contestou outro pênalti após a bola bater em Madson em cobrança de escanteio de Val Soares. O VAR analisou o lance e mandou o jogo seguir, selando o empate sem gols na Arena Independência.

FICHA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG 0

Gustavo; Jhonny, Nathan, Rafa Barcelos e Dalbert (Paulinho); Felipe Amaral (Léo Alaba), Val Soares, Yago Santos (Jhonatan Lima) e Segovinha (Alê); Thauan e Mastriani (Paulo Victor). Técnico: Roger Silva.

SPORT 0

Thiago Couto; Augusto Pucci (Madson), Marcelo Ajul (Habraão), Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas (Biel) e Carlos de Pena; Barletta, Iury Castilho (Marlon Douglas) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Horário: 18h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (SP)

Cartões amarelos: Rafa Barcelos (América-MG); Iury Castilho, Augusto Pucci, Madson, Zé Gabriel (Sport)