Apresentado como técnico do Sport, Márcio Goiano reforça responsabilidade e mira acesso

Invicto como interino, treinador ganha respaldo da diretoria e assume missão na Série B e Copa do Nordeste; Edson Miolo é novo auxiliar do Leão

Executivo Ítalo Rodrigues, técnico Márcio Goiano, auxiliar Edson Miolo e diretor de futebol Lucas Ventura na sala de imprensa da Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (16), o técnico Márcio Goiano como comandante efetivo da equipe para a sequência da temporada. Ao lado dele, também foi apresentado o auxiliar Edson Miolo, que chega para integrar a nova comissão técnica rubro-negra. O comandante dá sequência a um trabalho que tem como missão manter o Leão competitivo na Copa do Nordeste e na Série B do Campeonato Brasileiro.

Efetivado após período como interino, Márcio Goiano destacou a importância da vivência prévia no clube antes de assumir o comando. O treinador valorizou o tempo em que atuou como auxiliar e a resposta imediata da equipe em campo, especialmente no início da trajetória à frente do elenco.

“Para mim, foi de muito valor esse tempo que passei como auxiliar do clube, em todos os setores. No momento em que assumi a equipe, sabíamos da importância de virar essa chave em função dos resultados e da competição que se iniciava, a Copa do Nordeste. Soube­mos aproveitar bem, tanto os resultados quanto o início do Brasileiro, pela dificuldade que é essa competição. E a gente vai em luta, buscar todos os resultados possíveis”, afirmou.

Confiança, ambiente e objetivo de acesso

Em tom confiante, Márcio também ressaltou o ambiente interno e o apoio recebido da diretoria como fatores fundamentais para a continuidade do trabalho. O treinador reforçou o desejo de construir uma equipe vencedora e traçou como meta o acesso à elite nacional.

“Fico muito feliz, porque a luta é longa, mas nos dá uma alegria todo dia chegar ao centro de treinamento e realizar nosso trabalho. Vamos procurar dar tranquilidade aos atletas. A diretoria tem dado esse apoio em todos os sentidos, de cobrança, que faz parte, e também na parte financeira, que vem dando suporte. É isso que a gente quer. Um Sport vencedor”, disse.

“A minha responsabilidade aumenta, e eu quero conquistar, assim como conquistei no Figueirense, o acesso. Quero repetir novamente agora aqui no Sport”, completou.

Edson Miolo como novo auxiliar rubro-negro

Novo auxiliar da casa, Edson Miolo chega ao Sport após passagem recente pelo sub-20 do Náutico, onde exercia a função de treinador. Para assumir o novo desafio, o profissional pediu desligamento do clube alvirrubro e passa a trabalhar novamente ao lado de Márcio Goiano, com quem já tem histórico de parceria.

Ex-jogador do Sport, assim como o próprio Márcio, Miolo destacou a identificação com o clube e a expectativa por contribuir no novo projeto.

“Temos uma história dentro do clube. Agora é dar continuidade, pensar sempre nas coisas positivas e fazer com que elas aconteçam da melhor maneira possível. Estou muito feliz”, afirmou.

Detalhes do mercado do Sport antes da efetivação de Márcio Goiano

Durante a apresentação, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues explicou o processo que levou à efetivação de Márcio Goiano. Segundo o dirigente, o clube avaliou nomes no mercado, mas encontrou dificuldades para avançar nas negociações, optando pela solução interna. A diretoria buscou um novo comandante nas últimas semanas, mas esbarrou em negativas.

“Nas últimas duas semanas, trabalhamos prospectando e entendendo os treinadores disponíveis no mercado, se encaixavam no perfil do Sport e do elenco. Só aí já descartamos alguns. Outros, por já os conhecermos e por estarem no mercado, já sabíamos se se encaixariam”, explicou.

Ítalo ainda afirmou que o clube não chegou a formalizar propostas, limitando-se a sondagens, inclusive confirmando o interesse no argentino Mariano Soso.

“Para desmistificar um pouco, não chegamos a negociar nem fazer proposta oficial a ninguém, foram sondagens. Cheguei a conversar com Mariano, assim como com outros, para entender o momento deles e falar do momento do Sport. A partir disso, decidimos se evoluiríamos ou não, de ambas as partes. É como jogador: a gente precisa contratar, mas ele também precisa querer vir. Tem a questão financeira e o momento de cada um”, concluiu.

Próximo jogo

Agora com Márcio Goiano como técnico efetivado, o Sport volta o foco para a Série B, onde volta a jogar neste sábado (18), às 18h, na Arena Independência, para encarar o América-MG.