Sport efetiva Márcio Goiano como treinador após sequência invicta

Invicto e com mais de 85% de aproveitamento como interino, treinador é oficializado no cargo após goleada na Ilha do Retiro.

Márcio Goiano é efetivado como treinador do Sport após sequência invicta. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport efetivou o treinador Márcio Goiano nesta quinta-feira (16), após vitória por 5-0 contra o Maranhão pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro nessa quarta (15).

Com 85% de aproveitamento e invicto como interino no comando do Rubro-Negro, Márcio agora assume efetivamente o cargo.

Em nota, o clube afirmou que ele será o treinador do Leão para "a sequência da temporada".

"O ‘professor’ assume a missão com o respaldo da diretoria e das estatísticas. Até o momento, ele comandou a equipe leonina em 7 jogos de forma invicta, com 5 vitórias e 2 empates, resultando num aproveitamento de 85,7%", escreveu o Sport em nota.

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Contratado como auxiliar da comissão fixa do Sport Club do Recife, Márcio Goiano, que vinha atuando como técnico interino, está efetivado como treinador do Leão para a sequência da temporada.



Leia na íntegra: https://t.co/4nWTHUtH8G pic.twitter.com/6GlSU9y4BA — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 16, 2026

Confira a nota do Sport na íntegra:

Contratado como auxiliar da comissão fixa do Sport Club do Recife, Márcio Goiano, que vinha atuando como técnico interino, está efetivado como treinador do Leão para a sequência da temporada. Velho conhecido da torcida rubro-negra e identificado com o Clube – onde conquistou, como capitão, os estaduais de 1997, 1998 (invicto) e 1999 -, o ‘professor’ assume a missão com o respaldo da diretoria e das estatísticas. Até o momento, ele comandou a equipe leonina em 7 jogos de forma invicta, com 5 vitórias e 2 empates, resultando num aproveitamento de 85,7%.

Respeitado pelo elenco do Sport e reconhecido pelo seu perfil de liderança desde os tempos de jogador, Márcio chegou a um saldo de gols elástico nos sete jogos em que esteve no comando. Foram 16 tentos marcados – com o time balançando as redes em todos os jogos sob comando do técnico – e apenas 5 sofridos, consolidando a eficiência do setor ofensivo, com média de 15 finalizações por duelo, e a solidez de uma defesa pouco vazada. Trajetória parcial marcada pela invencibilidade e coroada pela classificação antecipada na Copa do Nordeste, com 100% de aproveitamento na competição.

Como treinador, Márcio Goiano acumula passagens por clubes do futebol brasileiro como Figueirense, Goiás, CRB, Grêmio Barueri, Criciúma e Vila Nova. Carreira esta que conta com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro quando comandou o Figueirense em campanha que garantiu o retorno da equipe à elite nacional.