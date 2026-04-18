América-MG x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 5ª rodada da Série B

Perotti, Barletta e Edson Lucas, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport joga neste sábado (18), às 18h, contra o América-MG, na Arena Independência, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um momento de transição e expectativa para o time rubro-negro, que tenta transformar desempenho recente em regularidade na competição nacional.

A equipe leonina chega embalada pela goleada por 5 a 0 sobre o Maranhão, pela Copa do Nordeste, resultado que garantiu a liderança do grupo e manteve os 100% de aproveitamento no torneio regional. Por outro lado, na Série B, o cenário ainda pede ajustes.

No último compromisso, o Sport ficou no empate em 2 a 2 com o Vila Nova, na Ilha do Retiro, após sofrer o gol de igualdade nos minutos finais e ver escapar dois pontos importantes.

A partida deste sábado também carrega um elemento extra: será o primeiro jogo de Márcio Goiano como técnico efetivo do Sport. Antes auxiliar fixo do clube, o profissional foi efetivado após sequência invicta, acumulando cinco vitórias e dois empates em sete jogos, números que sustentaram a decisão da diretoria em mantê-lo no comando.

Do outro lado, o América-MG vive momento delicado. Lanterna da Série B, com apenas um ponto, a equipe mineira tenta reagir sob nova direção. O confronto também marca o reencontro com o técnico Roger Silva, recentemente anunciado pelo clube e ex-comandante rubro-negro.

SPORT



O momento do Sport é de confiança, mas também de cobrança por resultados na Série B. A goleada no meio de semana reforçou o potencial ofensivo da equipe, principalmente após a decisão de Márcio Goiano de poupar titulares na Copa do Nordeste. A tendência, portanto, é de força máxima diante do América-MG, com jogadores mais descansados e preparados fisicamente.

A rotatividade recente abriu espaço para observações importantes da comissão técnica. Atletas que vinham sendo menos utilizados aproveitaram as oportunidades, o que pode gerar mudanças pontuais na escalação por critérios táticos. Ainda assim, a base do time deve ser mantida, com foco em maior consistência e poder de decisão.

Além disso, o Sport encara o confronto como uma chance de afirmação fora de casa. Com seis pontos e ocupando a 11ª colocação, o time sabe que precisa converter boas atuações em vitórias para se aproximar do grupo de acesso. A experiência recente de ter deixado escapar pontos na Ilha do Retiro serve de alerta.

Nos bastidores, o reencontro com Roger Silva também adiciona um ingrediente especial. O atual técnico do América conhece bem o elenco rubro-negro e suas dinâmicas, o que exige ainda mais atenção tática por parte do Sport para neutralizar possíveis leituras do adversário.

"Os jogadores dentro de campo sempre vão duelar, buscar o resultado, e a gente lá dentro tem que estar sempre equilibrado, sabendo da importância desse jogo para nós, porque todo jogo é uma decisão. E realmente vai ser uma grande decisão e um grande jogo", projetou o treinador Márcio Goiano.

AMÉRICA-MG

O América-MG entra pressionado pela campanha abaixo das expectativas neste início de Série B. Com apenas um ponto em quatro jogos, a equipe ocupa a última posição e tenta iniciar uma reação imediata, agora sob o comando de Roger Silva.

Os resultados recentes, incluindo derrotas em casa e desempenho irregular fora, culminaram na troca de comando técnico. A chegada de Roger representa uma tentativa de reorganizar o time, que ainda busca maior consistência defensiva e eficiência no ataque.

No elenco, o lateral-esquerdo Dalbert, com passagem recente pelo Sport, surge como um dos nomes conhecidos do confronto. Historicamente, o retrospecto favorece o clube mineiro, que soma mais vitórias no duelo desde 2004.

Ainda assim, o momento atual coloca o América-MG diante de um cenário de urgência, precisando pontuar para sair da zona de rebaixamento.

FICHA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG: Gustavo; Jonny, Nathan, Rafa Barcelos e Dalbert; Alê, Felipe Amaral e Eduardo Person (Yago Santos); Segovinha (Willian Bigode), Mastriani e Thauan. Técnico: Roger Silva.

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci (Madson), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel (Carlos de Pena); Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Horário: 18h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (SP)

Transmissão: Rede TV! (TV aberta), SportyNet (YouTube) e Disney+ (Streaming)