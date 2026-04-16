"Vai ser um grande jogo", projeta Márcio Goiano sobre reencontro entre Sport e Roger Silva

Técnicos Roger Silva e Márcio Goiano (Paulo Paiva/SCR)

Agora em lados opostos! O Sport já volta as atenções para o próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, que promete um enredo especial. No sábado (18), o Leão encara o América-MG, fora de casa, em duelo marcado pelo reencontro com o técnico Roger Silva, recém-anunciado pelo clube mineiro.

Atual comandante rubro-negro, Márcio Goiano tratou o confronto com naturalidade, mas reconheceu o peso do reencontro com o profissional com quem trabalhou recentemente. O treinador esteve na comissão técnica de Roger durante sua passagem pela Ilha do Retiro e destacou a relação construída no período.

“A gente já se conhece. Trabalhamos durante 90 dias, vamos colocar dessa forma, e procurei ajudar da melhor forma possível. Foi a primeira conversa que nós tivemos, e eu falei para ele que, há poucos dias, eu estava daquele lado que ele está assumindo, e eu sabia qual era a minha função”, afirmou.

Duelo de ideias e conhecimento mútuo

Além do reencontro, o confronto também coloca frente a frente dois profissionais que conhecem bem os bastidores e as ideias de jogo um do outro. Márcio Goiano destacou que, apesar dessa proximidade, cada treinador imprime suas próprias características às equipes.

“Sobre características, cada treinador tem seu modelo de jogo. Lógico que agora ele tem vários jogos para estar fazendo essa análise e, posteriormente, a gente sabe do modelo que ele propõe no dia a dia de trabalho”, explicou.

Vivendo bom momento desde que assumiu o comando, agora de forma efetiva após sequência invicta, Márcio Goiano reforçou a importância do confronto, tratando a partida como determinante na caminhada do Sport na Segunda Divisão.

“Acima de tudo, são duas equipes com grande potencial, tanto o Sport quanto o América-MG. Os jogadores dentro de campo sempre vão duelar, buscar o resultado, e a gente lá dentro tem que estar sempre equilibrado, sabendo da importância desse jogo para nós, porque todo jogo é uma decisão. E realmente vai ser uma grande decisão e um grande jogo que teremos no sábado”, completou.

O duelo ganha ainda mais peso pelo momento das equipes. O Sport busca se firmar na parte de cima da tabela, enquanto o América-MG, atualmente na lanterna, tenta reagir na competição após início irregular.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.