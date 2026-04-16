Campeão da Copa do Brasil pelo Sport, Nelsinho Baptista anuncia aposentadoria

Nelsinho Baptista, ex-técnico do Sport (Arquivo/DP)

Despedida de uma lenda. O treinador Nelsinho Baptista anunciou sua aposentadoria do futebol, encerrando oficialmente uma longa e respeitada trajetória à beira dos gramados. A decisão representa o fim de um ciclo profissional marcado por passagens importantes em diversos clubes, mas com um dos capítulos mais emblemáticos escrito no comando do Sport.



Em texto publicado, o Rubro-negro destacou publicamente a importância do treinador e o impacto de sua passagem pela Ilha do Retiro. O clube ressaltou que o período sob seu comando ficou marcado como uma das fases mais vitoriosas da história do clube.

“A aposentadoria de Nelsinho marca o fim de uma trajetória vitoriosa, mas seu legado permanece intacto. No Sport, seu nome segue eternizado. Afinal, mais do que um treinador, ele foi o comandante de um dos capítulos mais gloriosos da história rubro-negra”, escreveu.

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O ponto mais alto da carreira de Nelsinho no Leão da Ilha ocorreu em 2008, quando ele conduziu o Sport à conquista da Copa do Brasil 2008. O título, inédito e histórico para a equipe, foi resultado de uma campanha consistente, superando adversários tradicionais do futebol brasileiro.

Além do título nacional, Nelsinho Baptista também comandou o Sport nas conquistas do Campeonato Pernambucano em 2008 e 2009. Em 2009, o treinador ainda esteve à frente da equipe na disputa da Copa Libertadores.

Um dos grandes da nossa história, Nelsinho Baptista anunciou a aposentadoria.



Na Ilha do Retiro, comandou as conquistas da Copa do Brasil e dos estaduais de 2008 e 2009!



Ao todo, foram 126 jogos, sempre com enorme seriedade, respeito e muitas vitórias: https://t.co/J2ONnKBn2h pic.twitter.com/Y3olwLfhv2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 15, 2026

Com a aposentadoria, Nelsinho Baptista encerra sua trajetória no futebol deixando um legado de títulos e forte identificação com o Sport. Seu nome permanece a um dos períodos mais emblemáticos da história rubro-negra, especialmente pela conquista da Copa do Brasil de 2008, que se mantém como um dos maiores feitos do clube.