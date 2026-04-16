Márcio Goiano elogia desempenho de reservas do Sport contra o Maranhão: "Souberam aproveitar"

Com 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste, treinador celebrou os 12 pontos conquistados e a postura tática da equipe diante do Maranhão.

Márcio Goiano, técnico interino do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após a vitória por 5 a 0 sobre o Maranhão, o técnico interino Márcio Goiano elogiou o desempenho do Sport e valorizou a classificação antecipada às quartas de final da Copa do Nordeste, primeiro objetivo neste momento da temporada. São 12 pontos conquistados em quatro jogos.

O treinador destacou que a opção por uma escalação alternativa foi estratégica e serviu para acirrar a disputa por vagas no time titular.

Veja também: Sport goleia o Maranhão na Ilha e carimba classificação às quartas da Copa do Nordeste

"A gente acabou optando por uma troca de jogadores e isso foi muito importante. Eles souberam aproveitar a oportunidade e colocaram dúvidas [na escalação], o que é muito legal. Exploramos tudo, fizemos uma leitura de jogo e a análise individual de atletas, algo que gosto muito", iniciou.

"Então, dentro da leitura que fizemos da postura tática do adversário, conseguimos o resultado dentro de campo. Mais uma vitória, foram quatro, 12 pontos conquistados, e podemos dizer que o primeiro objetivo foi alcançado, que é a classificação", completou o interino.

Liderança na Copa do Nordeste

Além da classificação, Márcio Goiano enfatizou a importância de garantir a liderança para trazer os jogos decisivos para a Ilha do Retiro. Para o comandante, o apoio da torcida rubro-negra é o diferencial para as fases eliminatórias que virão pela frente.

"É um jogo que faz com que a gente pense no fator decisão e local. É importante você pontuar e trazer esses jogos decisivos aqui para dentro da Ilha. Nosso torcedor vai fazer a diferença. Os jogadores sabem da responsabilidade e da importância de cada jogo", pontuou o treinador.

Papel como auxiliar e futuro



Mesmo com os bons resultados à frente do time principal, Márcio Goiano reforçou seu compromisso com a função original para a qual foi contratado, mantendo o foco na organização tática da equipe, independentemente de quem assuma o comando técnico definitivo.

"Vim para o clube para ser auxiliar, a conversa foi essa. Lógico que [assumir o time] poderia acontecer no decorrer do ano, isso faz parte do futebol. A gente tem procurado organizar a equipe defensivamente e também trabalhar a parte ofensiva. É continuar ajudando da melhor forma possível. Os atletas também têm feito a diferença e conquistado os pontos que a gente necessita dentro da competição", finalizou.