Márcio Goiano destaca 'números positivos' e 'equipe mais organizada' do Sport

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira)

O Sport vive um momento de estabilidade e crescente confiança sob o comando interino de Márcio Goiano. Após a goleada sobre o Maranhão, o treinador celebrou não apenas o resultado expressivo dentro de campo, mas também a classificação antecipada na Copa do Nordeste.

Desde que assumiu a equipe rubro-negra, Márcio Goiano vem acumulando números consistentes e que reforçam o bom momento. Em sete partidas à frente do time, são cinco vitórias e dois empates, com um desempenho ofensivo eficiente, marcado por 16 gols anotados, além de uma defesa relativamente sólida, que sofreu apenas cinco gols.

Apesar da sequência positiva e do ambiente favorável, o treinador interino mantém ume bastante centrado no dia a dia. Segundo o profissional, o foco principal continua sendo o trabalho imediato , respeitando o momento de indefinição sobre a chegada de um novo comandante.

“Trabalho com o momento. Sabíamos da dificuldade de chegada de um profissional nesta semana, então havia essa possibilidade de seguir no comando para este jogo e talvez até para o jogo contra o América-MG. Semana que vem já tem uma semana cheia. Então, tudo pode acontecer nesse decorrer. Mas, continuo da mesma forma, tranquilo”, explicou.

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Márcio Goiano valorizou os números alcançados desde sua chegada, mas principalmente o impacto coletivo do trabalho realizado até aqui. O interino ressaltou que o desempenho da equipe rubro-negra também contribui para a valorização de jogadores que evoluíram ao longo do processo e para a ampliação de opções dentro do elenco.



“O treinador é resultado. Os números são legais, de poder entregar isso. Chegando um treinador com uma equipe organizada, com alguns jogadores que cresceram. Então é mais opções que você tem dentro do elenco”, concluiu.

