Sport goleia o Maranhão na Ilha e carimba classificação às quartas da Copa do Nordeste

Time reserva constrói vantagem no primeiro tempo, e titulares entram na etapa final para fechar um 5 a 0 em casa

O meia Carlos de Pena e o atacante Marlon Douglas, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport não deu chances e goleou o Maranhão na noite desta quarta-feira (15). Na Ilha do Retiro, em partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Leão aplicou um sonoro 5 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento na competição, chegando aos 12 pontos. Com o resultado, o clube carimbou a vaga no mata-mata e consolidou a liderança isolada do Grupo C.

Poupando titulares na escalação inicial, o Leão construiu a vitória com gols de Carlos de Pena, de pênalti, e Gustavo Maia, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Iury Castilho, Chrystian Barletta e Clayson completaram o marcador.

Agora, o Sport vira a chave para a Série B, onde volta a jogar neste sábado (18), às 18h, na Arena Independência, para encarar o América-MG. Pelo Nordestão, o próximo compromisso será apenas no dia 29 de abril, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela última rodada da primeira fase.

O JOGO

Um primeiro tempo de bom futebol do Sport e péssimo do Maranhão. A equipe rubro-negra dominou as ações da etapa inicial e manteve a pressão até ser efetiva. Com uma escalação predominantemente reserva, as peças escolhidas mostravam serviço.

O Leão trocou passes com paciência e levou perigo real aos 24 minutos, quando Carlos de Pena, dentro da área, sofreu falta de Raílson e o pênalti foi assinalado. O próprio uruguaio foi para a cobrança e, com categoria, deslocou o goleiro para abrir o placar. Sport 1 a 0.

A posse seguiu com os pernambucanos, que giravam a bola em busca de espaços para ampliar. Aos 40 minutos, Edson Lucas protagonizou uma jogadaça pelo lado esquerdo. Foi costurando por dentro, invadiu a área, limpou a marcação, mas, na hora de finalizar, não pegou bem e a bola saiu desviada. Seria um golaço.

Contudo, o segundo gol não tardou. Aos 43 minutos, Augusto Pucci, pela direita, serviu Gustavo Maia, que aproveitou a falha da zaga em uma bola não cortada e mandou para as redes. Com o 2 a 0 no marcador, o Sport foi ao intervalo em vantagem tranquila na Ilha do Retiro.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o técnico Marcinho Guerreiro, do Maranhão, tomou uma decisão fora do comum e utilizou as cinco substituições de uma só vez, alterando a equipe da defesa ao ataque. Apesar das mudanças drásticas, o panorama do jogo seguiu o mesmo, com o Sport mantendo o controle das ações.

Aos 16 minutos, o terceiro gol leonino quase se tornou realidade. Madson cruzou rasteiro, a bola desviou na defesa maranhense e sobrou limpa para Carlos de Pena. O uruguaio chegou batendo de primeira, mas parou em uma grande defesa do goleiro Vitão, que evitou que o Leão ampliasse ainda mais a vantagem no placar.

Com uma atuação sólida no segundo tempo e justificando a superioridade técnica, o Sport chegou ao terceiro gol para carimbar a vitória. Aos 34 minutos, em uma bela trama ofensiva, Perotti serviu Iury Castilho com um elegante toque de calcanhar; o atacante bateu rasteiro, sem chances para o goleiro, e fez o 3 a 0.

IURY CASTILHO! ???????????? pic.twitter.com/ze4vkQNJ5W — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 16, 2026

O cenário, que já era difícil para o time visitante, piorou logo em seguida. O lateral Maurício, do Maranhão, foi expulso por reclamação. Com um homem a mais e total controle do campo, o Leão não diminuiu o ritmo e fechou o placar em grande estilo. Aos 41 minutos, após uma bela troca de passes que envolveu a defesa maranhense, Barletta apareceu livre para marcar o quarto gol rubro-negro.

A conta foi fechada aos 49 minutos da segunda etapa. Clayson arriscou um chute de fora da área e marcou um belo gol na Ilha do Retiro: Sport 5 a 0.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 5

Halls; Augusto Pucci (Madson), Habraão, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Pedro Martins, Max (Barletta) e Carlos de Pena; Marlon Douglas (Biel), Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Maia (Perotti). Técnico: Márcio Goiano.

MARANHÃO 0

Vitão, Ball (Maurício), Fernando, Lucão e Lucas Santos; Raílson, Rodrigo Oliveira (Rosivan) e Jorge (Vagalume); Felipe Sales (Will Viana), Luís Gustavo (Felipe Cruz) e Joelson. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes (PB) e Gleydson Francisco (PB)

Quarto Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

Gols: Carlos de Pena (26'/1T), Gustavo Maia (43'/1T), Iury Castilho (34/'2T), Barletta (41'/2T), Clayson (49'/2T)

Cartões amarelos: Halls, Carlos de Pena (Sport); Lucão, Lucas Santos e Raílson (Maranhão)

Cartão vermelho: Maurício (Maranhão)

Público: 4.467

Renda: R$ 99.920,00