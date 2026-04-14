Sport e Santa Cruz estão entre clubes cobrados pelo Corinthians na CNRD

Sport e Santa Cruz são cobrados pelo Corinthians na CNRD por dívidas antigas em negociações de atletas

Matheus Souto Maior e Bruno Rodrigues, presidente do Sport e do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Corinthians acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por julgar conflitos do futebol brasileiro, para cobrar valores referentes a dívidas antigas envolvendo negociações de jogadores. Entre os clubes citados na ação estão Sport e Santa Cruz.

As cobranças fazem parte de um conjunto mais amplo de ações movidas pelo clube paulista contra 11 equipes do futebol nacional, com valores que, somados, giram em torno de R$ 35 milhões. Segundo informações relacionadas aos processos, os débitos são oriundos de transferências de atletas realizadas em temporadas anteriores, envolvendo diferentes tipos de acordos financeiros firmados entre os clubes.

Embora os detalhes dos processos tramitem sob sigilo na CNRD, o Corinthians confirma a existência das cobranças e afirma que adotou as medidas cabíveis para tentar reaver os valores pendentes. A atuação do clube segue uma estratégia de organização financeira e recuperação de créditos que ainda estão em aberto no cenário nacional.

Além de Sport e Santa Cruz, também foram acionados clubes como Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Grêmio, Internacional, Ponte Preta e Vasco da Gama.

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Criada pela CBF em 2016, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas funciona como uma instância especializada para resolver litígios do futebol de forma mais rápida e técnica do que a Justiça comum. O órgão pode aplicar sanções esportivas e administrativas, como bloqueio de receitas, proibição de registro de atletas e outras penalidades previstas no regulamento da entidade.

