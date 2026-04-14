Sport e Santa Cruz estão entre clubes cobrados pelo Corinthians na CNRD
Sport e Santa Cruz são cobrados pelo Corinthians na CNRD por dívidas antigas em negociações de atletas
Publicado: 14/04/2026 às 12:09
Matheus Souto Maior e Bruno Rodrigues, presidente do Sport e do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Corinthians acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por julgar conflitos do futebol brasileiro, para cobrar valores referentes a dívidas antigas envolvendo negociações de jogadores. Entre os clubes citados na ação estão Sport e Santa Cruz.
Embora os detalhes dos processos tramitem sob sigilo na CNRD, o Corinthians confirma a existência das cobranças e afirma que adotou as medidas cabíveis para tentar reaver os valores pendentes. A atuação do clube segue uma estratégia de organização financeira e recuperação de créditos que ainda estão em aberto no cenário nacional.
Além de Sport e Santa Cruz, também foram acionados clubes como Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Grêmio, Internacional, Ponte Preta e Vasco da Gama.
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Criada pela CBF em 2016, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas funciona como uma instância especializada para resolver litígios do futebol de forma mais rápida e técnica do que a Justiça comum. O órgão pode aplicar sanções esportivas e administrativas, como bloqueio de receitas, proibição de registro de atletas e outras penalidades previstas no regulamento da entidade.