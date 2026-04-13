Roger Silva é anunciado no América-MG e reencontra o Sport na próxima rodada da Série B

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP foto)

Próximo adversário do Sport na Série B, o América-MG oficializou a contratação do técnico Roger Silva para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador chega para substituir Alberto Valentim, demitido no último domingo (12) após a derrota por 3 a 0 para o Novorizontino.

A estreia de Roger no novo comando já reserva um reencontro imediato com o Leão em menos de um mês após sua saída do clube pernambucano. No próximo sábado (18), às 18h, o Coelho recebe o Leão na Arena Independência, pela quinta rodada.

Roger foi desligado do Sport no dia 23 de março, após sequência de atuações irregulares, apesar dos números consistentes: em 12 jogos, somou seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O revés veio diante do Athletic-MG, resultado que eliminou o clube pernambucano na quarta fase da Copa do Brasil.

Pelo Sport, Roger Silva deixou a conquista do Campeonato Pernambucano, além de uma campanha invicta no estadual. No entanto, o desempenho abaixo do esperado em campo e a falta de evolução da equipe pesaram para sua saída.

Roger Silva é o novo técnico do Coelho! ????????



O América Futebol Clube anuncia a contratação do técnico Roger Silva até 30 de novembro de 2026.



Nos últimos anos, Roger se destacou por grandes trabalhos. Em 2024, à frente do Athletic-MG, foi vice-campeão da Série C e garantiu o… pic.twitter.com/grWLtxomFY — América FC (@AmericaFC1912) April 13, 2026

Agora, o técnico assume o América-MG em um momento delicado. A equipe mineira ocupa a última colocação da Série B, com apenas um ponto conquistado, e busca uma reação imediata para deixar a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Sport aparece na 11ª colocação, com seis pontos somados.

Antes de encarar o Coelho pela Segundona, o Leão enfrentará o Maranhão, na quarta-feira (15), pela Copa do Nordeste. A partida será na Ilha do Retiro.