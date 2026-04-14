Sport mira retorno do técnico Mariano Soso e retoma conversas

Argentino volta a ganhar força após negativas no mercado e é tratado como prioridade pela diretoria

Mariano Soso em passagem como técnico do Sport (Rafael Vieira)

O Sport abriu conversas com o técnico argentino Mariano Soso, atualmente no comando do Defensa y Justicia-ARG, e retomou contatos para avançar pela contratação. Sem treinador há cerca de três semanas, desde a saída de Roger Silva, o Leão intensifica a busca por um nome para a sequência da temporada.

Soso já havia sido procurado anteriormente, mas voltou a ganhar força nos bastidores rubro-negros após uma série de negativas no mercado. Nomes como Eduardo Baptista, Cláudio Tencati, Gilmar Dal Pozzo e Enderson Moreira foram sondados, mas não avançaram. A informação foi divulgada pelo repórter Felipe Luna e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

De acordo com a apuração, a diretoria de futebol rubro-negra fez novos contatos com o treinador e seu estafe para buscar informações e alinhar possíveis condições de um acordo. Apesar do interesse, ainda não há proposta oficial pelo argentino, e o clube mantém cautela enquanto avalia cenários, inclusive a possibilidade de dar sequência ao trabalho do interino Márcio Goiano.

O nome de Mariano Soso agrada internamente e é tratado como prioridade neste momento. O argentino deixou o Sport em julho de 2024, após um trabalho de pouco menos de oito meses. No período, comandou a equipe em 40 partidas, com 22 vitórias, nove empates e nove derrotas, alcançando 62,5% de aproveitamento.

Sob seu comando, o Leão conquistou o Campeonato Pernambucano, mas acumulou eliminações na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Na Série B, chegou a iniciar a campanha de forma consistente, mas sofreu oscilações ao longo da competição, encerrando sua passagem com a equipe na sétima colocação naquele momento da temporada.

Mesmo com o avanço nas conversas, a negociação ainda depende de fatores externos, como a situação contratual de Soso no Defensa y Justicia e o alinhamento financeiro com o Sport. A diretoria segue tratando o tema com cautela, evitando precipitações após as recusas recentes no mercado.

Enquanto isso, Márcio Goiano segue à frente da equipe de forma interina, acumulando resultados positivos e ganhando respaldo de parte da torcida. A definição sobre o novo comandante, no entanto, é tratada como prioridade para dar estabilidade ao planejamento do clube na disputa da Série B e da Copa do Nordeste. O Sport volta a campo nesta quarta (14) para enfrentar o Maranhão pelo torneio regional.