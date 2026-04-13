Benevenuto, Pucci e De Pena: Márcio Goiano avalia peças e projeta o Sport contra o Maranhão

Interino admite possibilidade de mudanças na escalação e reforça disputa por classificação na Copa do Nordeste; Augusto Pucci deve retornar de lesão

O lateral Augusto Pucci, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia-atacante Carlos de Pena, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

De olho no confronto diante do Maranhão, pela quarta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o técnico interino Márcio Goiano indicou que o Sport pode ter mudanças na equipe para o duelo desta quarta-feira (15), às 21h30, na Ilha do Retiro.

Com o elenco à disposição e a necessidade de rodar peças, o treinador falou sobre nomes importantes do grupo e abriu possibilidades para alterações no time titular.

Carlos de Pena

Após o empate por 2 a 2 com o Avaí, pela Série B, o comandante rubro-negro comentou o momento de alguns atletas e explicou decisões recentes, como a utilização do meia Carlos De Pena, que vem sendo uma das principais armas saindo do banco.

“O De Pena é um jogador que é um líder no dia a dia, problema zero, é um dos líderes com relação ao grupo, não só esse jogo, o jogo do ABC também, ele teve uma partida muito boa, é um cara que no dia a dia busca sempre o melhor, é um cara que tem essa intensidade boa", analiisou.

O uruguaio, inclusive, tem sido decisivo nas últimas partidas. Contra o Retrô, pela Copa do Nordeste, participou diretamente dos gols da equipe, incluindo a assistência em cobrança de escanteio para Habraão.

Já diante do Avaí, entrou no segundo tempo, comandou as ações ofensivas e chegou a marcar o gol da virada, antes do empate adversário nos acréscimos.

"Quando eu assumi, na verdade, Biel não tinha tido a oportunidade também, não tinha jogado, e foi um jogador que aproveitou aqueles jogos também, então acabou eu optando na manutenção desse atleta, até também busquei uma função diferente para o De Pena, um pouco mais avançado, naquele momento o Barletta não estava também, voltava de lesão e tal, e aí quando todo o grupo veio para o campo”, explicou.

Marcelo Benevenuto

Outro ponto abordado por Márcio Goiano foi a situação do zagueiro Marcelo Benevenuto, que voltou recentemente de lesão, mas ainda não foi utilizado nas últimas partidas.

O defensor não atua desde o dia 19 de março, quando sofreu um edema na posterior da coxa, em duelo contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.

“Benevenuto é um atleta que também teve lesão, aí também foi uma questão de, naquele momento no jogo passado, ele tinha voltado da transição na quarta-feira, então naquele momento foi mais em resguardar o atleta em função de lesão, e como o Habraão já tinha entrado no jogo anterior, foi uma questão de coerência, mas o Benevenuto também é um atleta que a gente sabe da qualidade, da sua experiência, da ajuda, e nós estamos bem servidos ali na parte defensiva, com certeza”, destacou.

Augusto Pucci

Para o confronto diante do Maranhão, o Sport deve contar com o retorno do lateral-direito Augusto Pucci. O jogador estava em recuperação de uma entorse no tornozelo direito e já voltou a treinar com bola.

“O Augusto, com certeza, para o próximo jogo ele vai estar em condições. A gente sempre, juntamente com o departamento de performance, que dá essa sustentação em termos de atletas, e a parte de fisioterapia, conversa bastante. Então nós conversamos ontem sobre esse atleta em especial, e ele ficou nesse trabalho de transição. Então, para quarta-feira, o Augusto vai estar à disposição para o jogo”, confirmou.

Rodagem no elenco e classificação em jogo

Com a Copa do Nordeste ainda em disputa, o treinador não descarta mudanças mais amplas na equipe, utilizando a profundidade do elenco como estratégia para manter o nível competitivo. Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Leão é líder do Grupo C.

“Ainda tem essa briga pela classificação, então a gente também tem essa tensão, mas a gente pode repensar essa situação. Nós temos um elenco que podemos rodar, no caso, mudar até 100%, a gente tem essa condição, então isso passou pela minha cabeça. Nesse último jogo também colocamos em pauta essa situação”, afirmou.

Com a reapresentação do elenco na segunda-feira (13), o Sport iniciou a preparação para o duelo na Copa do Nordeste. A tendência é de que Márcio Goiano promova mudanças na equipe, apostando na rotatividade do elenco para buscar a classificação e manter o nível de competitividade na temporada.