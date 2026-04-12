Sport mantém duelo contra o Maranhão na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste

Leão tentou levar a partida para o Lacerdão, em Caruaru, mas o envio de laudos à CBF fora do prazo impediu a transferência do mando de campo

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A partida do Sport contra o Maranhão, pela 4ª rodada da fase grupos da Copa do Nordeste, está confirmada para esta quarta-feira (15), às 21h30, na Ilha do Retiro. O clube tentou transferir o jogo para o Estádio Lacerdão, em Caruaru, mas esbarrou em questões burocráticas.

O entrave principal foi o prazo para o envio dos laudos técnicos do estádio da Patativa à CBF. Segundo o CEO do Sport, Felipe Ximenes, a documentação necessária só foi liberada e enviada à entidade na última sexta-feira (10). Como o regulamento exige um mínimo de cinco dias de antecedência para a alteração do local de jogo, o prazo expirou antes da conclusão do processo.

Na expectativa e vontade do presidente Matheus Souto Maior e do Kadico Pereira têm de expandir a marca do Sport no interior, a gente estava buscando levar o jogo da Copa do Nordeste contra o Maranhão. Mas infelizmente o processo do estádio de Caruaru estava necessitando ainda da aprovação de alguns laudos, e esses laudos só chegaram na CBF na sexta-feira. Com isso esgotou-se o prazo de transferência do local de jogo", declarou o CEO rubro-negro.

Expansão da marca e parceria com o Central

O CEO ressaltou que o projeto de levar o Sport ao interior de Pernambuco segue vivo. A ideia faz parte de uma estratégia para aproximar o clube da sua massa de torcedores fora da Região Metropolitana do Recife. Ximenes destacou, inclusive, a boa relação com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, que ofereceu o Lacerdão após as recentes reformas no gramado e na iluminação.

A última vez que o Leão atuou em Caruaru foi pelo Campeonato Pernambucano de 2025, quando venceu o próprio Central por 1 a 0, pela quarta rodada do estadual.

Liderança absoluta na Copa do Nordeste



Dentro de campo, o Sport vive um momento de tranquilidade na competição regional. O Leão é o atual líder isolado do Grupo C, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Sob o comando interino Márcio Goiano, o time soma vitórias sobre Jacuipense, ABC e Retrô, e entra em campo nesta quarta buscando manter a invencibilidade para consolidar a melhor campanha geral desta fase.