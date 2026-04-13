Sete jogos, nenhum triunfo: o fim de semana dos clubes pernambucanos no Brasileirão

Thiago Couto e Marcelo Ajul, goleiro e zagueiro do Sport (Rafael Vieira)

O futebol pernambucano teve um fim de semana para esquecer nas competições nacionais. Em sete partidas envolvendo equipes do estado entre Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, o saldo foi de quatro derrotas e três empates, sem nenhuma vitória.

Na Série C, oarrancou um empate por 1 a 1 diante do Floresta, fora de casa, após sair atrás no placar, mas reagir ainda no primeiro tempo. A Cobra Coral conseguiu trazer um ponto de Horizonte (CE).

Já na Série B, o Sport empatou em 2 a 2 com o Avaí, na Ilha do Retiro, em um jogo de reviravoltas que frustrou a torcida rubro-negra. Na mesma competição, o Náutico foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, na Arena Castelão, em partida marcada por falha do goleiro.

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Na Série D, o cenário não foi diferente. O Central perdeu por 1 a 0 para o América-RN, no retorno do Lacerdão ao Campeonato Brasileiro. O Maguary também acabou superado pelo Sousa, por 1 a 0, fora de casa, sofrendo o gol decisivo nos minutos finais. Já o Decisão foi derrotado pelo Sergipe por 2 a 1, apesar de ter buscado o empate ainda no primeiro tempo.

Além de Santa Cruz e Sport, o Retrô também somou um ponto na rodada ao empatar por 2 a 2 com o Serra Branca, na Arena de Pernambuco. A partida teve emoção até o fim, com o time visitante conseguindo a virada na segunda etapa e a Fênix buscando o empate já nos acréscimos.