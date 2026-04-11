Márcio Goiano lamenta empate sofrido, mas enaltece competitividade do Sport contra o Avaí

O técnico do Sport não escondeu a frustração por sofrer o empate por 2 a 2 nos acréscimos, na Ilha do Retiro

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Ganhando o jogo até praticamente o último lance, o Sport acabou cedendo o empate ao Avaí na noite deste sábado (11), amargando o placar de 2 a 2 na Ilha do Retiro. O técnico Márcio Goiano não escondeu a frustração pelo resultado, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B.

Em entrevista após a partida, o comandante leonino lamentou o lance do gol do adversário catarinense, mas enalteceu a competitividade da equipe durante o confronto.

“Poderíamos repensar uma organização, até porque o jogo estava praticamente encerrado. Eu sempre prezo muito por essa organização. Infelizmente aconteceu, e os jogadores têm a consciência de que nós poderíamos ter um posicionamento melhor. Mas também é preciso enaltecer a luta e o empenho de todos. A gente fica chateado por isso, mas é pensar no próximo adversário”, externou o treinador interino do Sport.

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